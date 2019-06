La Primitiva deja un premio de 774.473 euros en San Sebastián El boleto ha sido validado en la administración de la calle José María Soroa EL DIARIO VASCO Jueves, 6 junio 2019, 23:03

La suerte sigue sonriendo a Gipuzkoa. El sorteo de la Primitiva de este jueves ha dejado un premio de primera categoría en San Sebastián, situado en la Calle José María Soroa 24. El afortunado cobrará 774.473,60 euros al acertar seis números. La combinación ganadora fue 6, 11,17, 21, 36 y 45, con el 3 de complementario y el 7 de reintegro.

Otro buen pellizco tuvo lugar a mediados de mayo. Un boleto validado en Irun, dotado con 920.666,65 euros, fue el único acertante en el sorteo de la Bonoloto celebrado en Madrid. El boleto con el premio de Primera Categoría fue sellado en el despacho número 65.410, situado en la calle Juan Arana, 6 de la localidad fronteriza.

Por otra parte, los cerca de 12 millones de euros que cayeron el pasado 13 de abril en Pasaia gracias al Cuponazo de la ONCE se suman a una lista de premios de más de 7 millones de euros con los que Gipuzkoa se ha visto agraciada a lo largo del mes de marzo a través de varios sorteos de la Lotería y la ONCE. Buena parte de esa cantidad, concretamente 6.537.499 euros, correspondía a diferentes sorteos de la Lotería. La cuantía más importante asciende a los 119.929 euros con los que fue premiado un boleto de La Primitiva validado en Elgoibar. En Donostia, cayó un premio de 63.523 euros de Bonoloto y otro de 780.344 euros de La Primitiva. En Zarautz, cayeron 74.913 euros en un resguardo premiado de Bonoloto; y en Pasai Antxo, 60.012 euros en el sorteo de la Lotería Nacional. A Lasarte-Oria fueron a parar más de 5 millones de euros, el mayor premio en Gipuzkoa de El Gordo de La Primitiva. Por otra parte, el sorteo del Sueldazo de Fin de Semana del 16 de marzo repartió 100.000 euros en Tolosaldea tras resultar premiados cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. El sorteo del cupón Extraordinario del Día del Padre de la ONCE repartió 400.000 euros en la capital guipuzcoana, tras resultar premiados diez cupones agraciados con 40.000 euros cada uno.