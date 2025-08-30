Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea del futuro desarrollo de Jolastokieta en la trama urbana de Herrera.
San Sebastián

El Pleno de septiembre aprobará inicialmente el desarrollo de Jolastokieta con 380 viviendas

La operación permitirá regenerar el suelo industrial de Herrera, hoy en manos de okupas, generará zonas de estancia y mejorará la conexión con Altza mediante nuevos viales y ascensores

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:14

El Pleno del Ayuntamiento aprobará de forma inicial dentro de un mes una importante operación urbanística en Herrera que va a permitir regenerar un antiguo ... ámbito industrial, hoy okupado por decenas de personas que provocan continuos incidentes nocturnos. El desarrollo de la antigua cantera de Jolastokieta dará lugar a 380 viviendas (el 40% protegidas), nuevos espacios verdes y de estancia, y generará nuevas conexiones viales, ciclistas y peatones con el resto de Altza.

