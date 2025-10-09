La plaza Zaragoza será un refugio natural con arbolado, vegetación y un estanque de agua

De una plaza Zaragoza diáfana en su parte central, sin elementos acogedores y pensada en una primera instancia para reforzar los pasos peatonales y recuperar ... conexiones visuales, a una plaza Zaragoza que será un refugio natural con arbolado y vegetación, un espacio íntimo, de calma, que recupera el estanque de agua y la escultura en homenaje al exdirector del Orfeón Donostiarra Antxon Ayestarán, que realizaron Koldo Merino y Bernard Baschet en 1988. Esta es la diferencia entre el primer esbozo de renovación de la plaza que presentó el gobierno municipal el 28 de abril al que mostró antes de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los 45 vecinos del Centro que acudieron a la convocatoria del servicio de Participación Ciudadana y los departamentos de Proyectos y Obras y Movilidad.

Si ante el primer boceto municipal de abril la respuesta vecinal fue virulenta, llegando los propios vecinos a presentar semanas después un planteamiento alternativo de cómo consideraban que tenía que ser la futura plaza, la reacción ante el diseño presentado el miércoles por los responsables municipales y el representante de Barru Arkitektura, empresa encargada del trabajo, fue completamente diferente. «La presentación fue muy bien. Estamos muy contentos y satisfechos con lo que se nos presentó, un diseño que rectifica ese primer esbozo que nos mostraron en abril», señalan desde la asociación vecinal Erdian Bizi.

La obra la realizará ETS

El visto bueno de los vecinos del Centro a este proyecto y la satisfacción del equipo de gobierno ante el diseño elaborado y la respuesta vecinal ha propiciado que el Ayuntamiento cierre este proceso participativo con consenso y active el siguiente paso: encargar a la empresa de arquitectura la redacción del proyecto de ejecución, que son cuatro meses de trabajo. El objetivo es tener en febrero ese proyecto redactado y aprobado para entregar el planteamiento de construcción a Euskal Trenbide Sarea (ETS), organismo dependiente del Gobierno Vasco, que será la institución encargada de construir este nuevo «reducto de naturaleza», tal y como señala el diseño de Barru Arkitektura, en la plaza Zaragoza, hoy afectada por las obras del Topo.

Erdian Bizi muestra su «satisfacción» por la nueva plaza, que dice «entroncará con la que se creó a mediados del s. XIX»

Desde el Ayuntamiento indican que esta actuación en la plaza Zaragoza será la última que acometa ETS en relación con las obras de la pasante ferroviaria soterrada por el Centro. Antes deben acometer los trabajos de reurbanización del entorno del Buen Pastor y las calles San Martín y Loiola que llevan años en obras. En Participación Ciudadana consideran que las obras en la plaza Zaragoza podrían comenzar durante el último trimestre de 2026.

Los vecinos destacan el diseño

Sobre este diseño que «corrige y mejora sustancialmente» el primer boceto de abril que suscitó rechazo entre vecinos y no vecinos de la plaza, Erdian Bizi destaca la «cuantía, diversidad y distribución del arbolado, unida a valores ornamentales tales como una fuente y una escultura dedicada a quien fuera director del Orfeón Donostiarra, Antxon Ayestarán». La asociación de vecinos del Centro también destaca el diseño de los bancos y del propio pavimento, «que proporcionarán a la plaza un carácter integrador».

Erdian Bizi considera que la nueva plaza Zaragoza entroncará con la que se creó a mediados del siglo XIX, con un carácter sosegado y que da paso a un espacio natural en un medio urbano.

El espacio, definido como un «bosque en la ciudad», tendrá árboles de copa, espacios de estancia, fuente y bancos de madera

La asociación «felicita» a quienes desde el Ayuntamiento han gestionado la participación ciudadana, «que ha sido fundamental para la mejora del proyecto inicial, esperando que en próximos proyectos, tales como la ampliación de la plaza del Buen Pastor y el parque en el cerro de San Bartolomé, la opinión de la ciudadanía sea también atendida».

Tras reconocer que el primer boceto presentado en abril era «diáfano y duro», Mariaje Idoeta, concejala de Acción Comunitaria y Participación Ciudadana, señala que «ver salir a los vecinos contentos de la reunión, ver que se han sentido escuchados por el Ayuntamiento es muy enriquecedor. Llegar a acuerdos con los vecinos es muy importante, y este es un ejemplo claro».

La edil del PNV quiere poner en valor el proceso de participación de este proyecto, –«que nos ha llevado un año y cuatro encuentros con los vecinos para recoger sus solicitudes»–, y afirma que el diseño de la plaza es «innovador» y respeta los deseos de la ciudadanía de tener un espacio «verde, de estancia y de paz».

Ane Oyarbide, segunda teniente de alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento, indica que esta renovación «transformará este espacio en un refugio verde y amable en pleno corazón de Donostia. Será una plaza pensada para las personas, con más naturaleza, sombra y confort urbano, que invite a quedarse y convivir».

Cinco ideas como base

El diseño de la plaza sobre la que se realizará el proyecto se basa en cinco ideas claves: que sea un reducto de naturaleza, que tenga espacios íntimos, que proporcione una estancia tranquila, que haya presencia de agua y que recupere elementos singulares del lugar. «Cumplimos con estas ideas básicas en el proyecto, que son aspectos que nos habían pedido los vecinos», comenta Idoeta. El proyecto incluye en su desarrollo la presencia de vegetación estacional, con espacios seguros y accesibles, bancos de madera con respaldo y cómodos y una fuente con agua potable.

Por último, Movilidad ya ha tomado la decisión de ubicar la parada de autobuses en la plaza de Zaragoza, una decisión «firme», dado que la plaza Xabier Zubiri no tiene las dimensiones adecuadas para absorber los flujos del Topo y de los autobuses.