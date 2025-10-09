Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La renovada plaza Zaragoza, cuyas obras empezarán en el último trimestre del año que viene, contará con espacios accesibles, árboles de copa y cobertura vegetal y espacios de estancia. Infografías Barru Arkitektura
La plaza Zaragoza será un refugio natural con arbolado, vegetación y un estanque de agua

El proyecto del nuevo diseño, que han validado el Ayuntamiento y los vecinos del Centro, deberá estar redactado en cuatro meses para poder comenzar las obras en el último trimestre de 2026

Iker Marín

Iker Marín

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:56

De una plaza Zaragoza diáfana en su parte central, sin elementos acogedores y pensada en una primera instancia para reforzar los pasos peatonales y recuperar ... conexiones visuales, a una plaza Zaragoza que será un refugio natural con arbolado y vegetación, un espacio íntimo, de calma, que recupera el estanque de agua y la escultura en homenaje al exdirector del Orfeón Donostiarra Antxon Ayestarán, que realizaron Koldo Merino y Bernard Baschet en 1988. Esta es la diferencia entre el primer esbozo de renovación de la plaza que presentó el gobierno municipal el 28 de abril al que mostró antes de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los 45 vecinos del Centro que acudieron a la convocatoria del servicio de Participación Ciudadana y los departamentos de Proyectos y Obras y Movilidad.

