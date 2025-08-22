Nuevo pavimento, bancos y barandillas en Txapiñene

El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos ha arrancado esta semana con los trabajos de pavimentación de las plazas interiores ubicadas junto a los números ... 2, 4 y 6 de la calle Txapiñene del barrio de Altza. La ejecución de esta obra ha comenzado una vez han terminado los trabajos de renovación realizados en la red de agua potable de estos bloques de edificios.

Tras la finalización de la pavimentación, se colocarán bancos nuevos, manteniendo el modelo existente. Asimismo, se sustituirán las barandillas y se renovarán las canalizaciones de alumbrado público. Ambas zonas, plaza y zonas interiores, se delimitarán con un listón prefabricado enrasado para diferenciarlas.

Carlos García, concejal delegado del área, señala sobre esta actuación de pavimentación que «sobre la superficie existente se extenderá una losa de hormigón armado con acabado desactivado, de espesor medio de 15 centímetros, dando diferentes tonalidades grisáceas en las zonas perimetrales de paso y en las zonas interiores o de estancia».

Acceso más seguro a Jakintza

Mantenimiento y Servicios Urbanos, además de en Altza, también está trabajando durante el mes de agosto en el Antiguo y Miramon. En ambos casos, elevando pasos de peatones para adecuarlos a la normativa de accesibilidad y convertirlos en espacios seguros.

Ampliar Nuevo paso de peatones elevados a la altura de Jakintza ikastola en la calle Hériz 11. Lobo Altuna

En el caso del primero de los barrios, las obras se están realizando en el paseo Hériz 11, junto a la entrada de Jakintza ikastola, «por tratarse de una zona considerada como vulnerable», afirma el concejal socialista. El departamento ha ejecutado y pintado ya el nuevo paso elevado con el objetivo principal de que los vehículos circulen más despacio. Además, han logrado sacar una 'orejeta' en la acera más cercana al centro escolar «con el fin de mejorar la visibilidad de la carretera para los peatones en este punto y ampliar el área de estancia peatonal en la acera a la entrada de la ikastola». Los trabajos se están realizando a lo largo de este mes con el objetivo de que la obra quede finalizada antes del comienzo del curso escolar.

Esta actuación concreta se engloba en un proyecto más ambicioso que también prevé trabajos con el mismo objetivo en los entornos de los centros educativos de María Reina de Egia, Intxaurrondo Hegoa y Lau Haizeta de Intxaurrondo. El objetivo de Mantenimiento y Servicios Urbanos es que los pasos elevados de los cuatro puntos estén renovados en el mes de septiembre.

Por otra parte, y también con el mes que viene como plazo para su estreno, este área municipal sigue trabajando en Miramon en el nuevo paso de peatones elevado que va a estar situado entre el edificio de Viralgen y la gasolinera que Repsol tiene en el paseo Doctor Begiristain. Las obras en las aceras ya están finalizadas y el espacio para el paso en la mediana también está listo. Solo falta que se pinten las líneas del paso en la calzada.