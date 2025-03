Colas, confusión y averías en la apertura del nuevo parking del Hospital Donostia

Martin Ruiz Egaña San Sebastián Lunes, 24 de marzo 2025, 13:17 Comenta Compartir

Confusión, averías y colas. El estreno del nuevo parking provisional del Hospital Donostia este lunes ha tenido de todo. Después de hasta cuatro retrasos en la fecha de apertura, el aparcamiento ha comenzado a recibir hoy los primeros coches, aunque por poco tiempo. Cuando apenas una veintena de coches empezaba a llenar este nuevo espacio, la barrera se ha averiado y los trabajadores se han visto obligados a cerrar el acceso sobre las 9.30 horas.

Mientras tanto, los demás aparcamientos han vuelto a llenarse colapsando los accesos y generando colas hasta la rotonda junto a Onkologikoa. «Todo sigue igual», comentaban algunos usuarios. A eso de las 10.20 horas, los operarios han conseguido arreglar la avería y la barrera ha vuelto a funcionar. A pesar de ello, el flujo de coches ha sido muy pobre en estos primeros minutos. Un goteo de vehículos que contrastaba con la extensa cola que se seguía formando a unos 100 metros, en Onkologikoa.

Maialen Larretxe ha sido una de las primeras en llegar al aparcamiento después de la avería. «No hay nadie avisando de que han abierto este parking, ni siquiera un cartel o alguna señal», advertía Larretxe, que acompañaba a su hijo a una consulta. «Como no hay nadie avisando, se está formando la cola de siempre porque la gente no sabe que el nuevo parking ya está abierto», explicaba. Pese a la confusión, ha admitido haber aparcado «sin problemas» en este nuevo parking. «Parece que se va a aliviar un poco el tema del aparcamiento».

Otro de los usuarios que ha podido acceder ha sido Jose Mari Leyaristi, que junto a su mujer venía informado «por la radio» de la apertura del nuevo parking. «Ahora se han puesto dos trabajadores avisando de que tienes que seguir para el fondo, a este parking, pero no sabes dónde está realmente y tampoco te lo indican. Nosotros ya lo sabíamos, pero la mayoría no lo sabe y hay mucha gente haciendo cola».

«Más cola que antes»

Con la ayuda de las indicaciones de los dos operarios, la cantidad de coches redirigidos al nuevo aparcamiento ha ido aumentando. No obstante, las 234 plazas disponibles no parecen suficientes para solucionar el problema de parking en el Hospital Donostia. «Vuelve a haber cola hasta la rotonda, más que la que se formaba antes. Se ve que la gente no sabe que está abierto y sigue metiéndose a los parkings de antes. Nosotros hemos seguido para el fondo y hemos visto que éste estaba vacío», contaban Maria Jesús Ondarra y Antxon Landa nada más bajarse de su coche.

Aunque con cierta lentitud, el nuevo aparcamiento ha ido llenando sus plazas a lo largo de la mañana. Esto no parece solucionar el problema de saturación en los espacios contiguos, que volvían a lucir, como casi siempre, el cartel rojo de 'completo' mientras el nuevo parking estaba prácticamente vacío.