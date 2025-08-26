Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La operación retorno vuelve a colapsar la muga en Biriatou
Línea 19 de Dbus por Donostia. Aura Erro

Las líneas 19, 31, 36 y B2 de Dbus tendrán una parada en Easo 27 desde el lunes

Leticia Alfonso

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 19:04

Con la reapertura de la calle Easo y la recuperación de los recorridos originales para las líneas 21 (Amara-Mutualitateak) y 28 (Amara–Ospitaleak), Dbus ... anuncia que también las líneas 19 (Aiete-Bera Bera), 31 (Intxaurrrondo-Ospitaleak-Altza), 36 (San Roke-Aldakonea) y B2 (Aiete-Bera Bera) sufrirán modificaciones en esa calle a partir del 1 de septiembre.

