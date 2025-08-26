Las líneas 19, 31, 36 y B2 de Dbus tendrán una parada en Easo 27 desde el lunes
Leticia Alfonso
San Sebastián
Martes, 26 de agosto 2025, 19:04
Con la reapertura de la calle Easo y la recuperación de los recorridos originales para las líneas 21 (Amara-Mutualitateak) y 28 (Amara–Ospitaleak), Dbus ... anuncia que también las líneas 19 (Aiete-Bera Bera), 31 (Intxaurrrondo-Ospitaleak-Altza), 36 (San Roke-Aldakonea) y B2 (Aiete-Bera Bera) sufrirán modificaciones en esa calle a partir del 1 de septiembre.
Así, a partir del lunes, y tras la finalización de las obras, las líneas 19, 31, 36 y B2 realizarán la parada de manera definitiva en la calle Easo 27.
Además las líneas 5 (Benta Berri) y 25 (Benta Berri-Añorga) también tendrán salidas adicionales desde el día 1 de septiembre. La línea 5 desde el Boulevard a las 23.15 horas y otra salida desde Errotaburu a las 23.35 horas. Y la línea 25 desde el Boulevard a las 00.00 horas.
