Garbera inaugura una muestra etnográfica de objetos domésticos antiguos de Altza

Se ha inaugurado este miércoles en el centro comercial Garbera la exposición 'Ganbara Bilduma', una colección etnográfica de objetos domésticos antiguos, creada e impulsada en ... 1998 por iniciativa de Altzako Historia Mintegia (AHM), una asociación que trabaja en la investigación y el conocimiento del pasado y presente del barrio.

La colección pretende ofrecer una visión detallada de la vida cotidiana en los hogares de Altza durante la segunda mitad siglo XX, época que dio gran carácter al barrio debido al auge de la industrialización. Durante casi 22 años, esta asociación compuesta por voluntarios adquirió objetos, los catalogó y los divulgó en exposiciones o artículos publicados en su web Altzanet o la revista Estibaus.

La colección abarca aproximadamente unos 500 objetos de muy distinta índole, como utensilios de cocina, electrodomésticos, juguetes o instalaciones domésticas. Esta exposición, que se podrá ver en Garbera hasta el sábado 27 de septiembre, pretende ahora hacer un viaje a la evolución del diseño y las costumbres domésticas de Altza alrededor de la década de los 60, mostrando una pequeña selección de estos objetos, agrupados según el ámbito doméstico al que pertenecen.

El visitante podrá ver en total seis espacios informativos llamados: 'La cocina y sus utensilios', 'Higiene y salud', 'Juegos y juguetes', 'Dispositivos audiovisuales', 'Limpieza doméstica' e 'Instalaciones domésticas'. En 2022, tras varios intentos de buscarle un futuro, la colección fue donada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quedándose integrada en sus fondos etnográficos.

A la presentación de la muestra han acudido la gerente de Garbera, Nuria Vegas, la directora del departamento de etnografía de Aranzadi, Maite Errarte, y la diputada foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez.