Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia» Kike Urdiales se muestra maravillado con la construcción y con las vistas 360º sobre la capital guipuzcoana

J. F. San Sebastián Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:53 Comenta Compartir

Disfrutar del paisaje que ofrece San Sebastián desde las altura es uno de los placeres que se toman con frecuencia tanto donostiarras como visitantes. Hacerlo además desde una piscina en un día de calor, todo un lujo. Esto es lo que ha mostrado el conocido constructor de piscinas Kike Urdiales, quien se ha mostrado sorprendido por la belleza de una instalación ubicada en el centro de la capital guipuzcoana.

Urdiales ha querido destacar la calidad excepcional de la piscina ubicada en la azotea del Hotel Catalonia Donosti a través de un vídeo donde analiza sus detalles técnicos y el entorno privilegiado que la rodea ante sus decenas de miles de seguidores en las redes sociales. Aunque este emprendedor y constructor aclara que no fue el responsable de su construcción, subraya que «cuando las cosas se hacen bien, las haga, quien las haga, hay que enseñarlas».

El experto comienza su análisis maravillado por el emplazamiento de la piscina, que describe como un lugar con «espectaculares vistas en 360º de la ciudad de San Sebastián». Esta panorámica es una de las características más alabadas del hotel, que se sitúa sobre el mirador natural del cerro de San Bartolomé, ofreciendo una vista privilegiada de la bahía de La Concha y el mar Cantábrico. De hecho, junto al hotel se encuentra el Mirador de San Bartolomé, una plataforma pública accesible mediante un ascensor desde la calle Easo, que ofrece una nueva perspectiva de la ciudad desde hace solo cuatro años.

La opinión del experto se ve refrendada por numerosos huéspedes del hotel, quienes en sus comentarios y reseñas en internet destacan constantemente las «maravillosas vistas del hotel y su piscina en el ultimo piso» y califican la panorámica desde la terraza como «magnífica».

Piscina que se funde con el paisaje donostiarra

Más allá del paisaje, Urdiales se centra en la calidad de la ejecución de la piscina, que califica de «superespecial» por cómo «se funde con el paisaje» de San Sebastián. Elogia los remates técnicos, como la continuidad en las juntas de los peldaños, las piezas redondeadas que facilitan la limpieza y el impecable diseño de la canaleta del desborde. Además, resalta la calidad del material antideslizante, afirmando que «tú aquí te mojas la mano y esto no se mueve».

El Hotel Catalonia Donosti, de cuatro estrellas, ocupa un antiguo convento de los siglos XVII y XVIII, del cual conserva su fachada principal, un elemento de alto valor histórico. Su azotea cuenta con una terraza, solárium y esta piscina urbana que tiene un metro de profundidad y es ideal para refrescarse.

La admiración de Urdiales por el trabajo realizado es tal que le sirve de inspiración profesional. Según sus propias palabras, ver una obra de esta calidad le hace «ponerme las pilas y buscar cada día la excelencia». Concluye su vídeo con una reflexión sobre el alto nivel del sector «porque ver que hay gente en tu sector que hace las cosas muy bien, te hace decir, eh, espabila, que la gente lo hace bien, de verdad».

Temas

Piscinas

Paisaje