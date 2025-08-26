El entorno escolar de la Calzada Vieja de Ategorrieta se renovará en primavera

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar el miércoles el proyecto de mejora en el entorno escolar y punto crítico en la Calzada Vieja de ... Ategorrieta número 28. El documento, redactado por técnicos municipales del Departamento de Proyectos y Obras, busca solucionar tres de los principales problemas detectados en ese ámbito, que son la convivencia entre vehículos y peatones, la escasa iluminación y el trazado inadecuado de la zona. Está previsto que las obras puedan comenzar durante la próxima primavera una vez se vayan cumpliendo los requisitos administrativos correspondientes. El proyecto tiene un presupuesto de 158.086 euros (IVA incluido) y el plazo estimado de ejecución de los trabajos es de tres meses.

En lo que hace referencia a las obras para mejorar la seguridad del tránsito escolar en esta vía de Gros, el proyecto incluye la elevación de la acera existente, – «de cara a evitar que siga siendo un punto de estacionamiento del transporte escolar»–, se redireccionará el bidegorri de sentido único en dirección a la playa de la Zurriola haciéndolo pasar por la zona de estacionamiento regulado, en vez de por la acera afectada; y la limitación de la velocidad se reducirá a 20 km/h, en vez de los 30 km/h actuales. Además, el proyecto incluye la construcción de badenes o mesetas de calmado del tráfico.

Foco de inseguridad

El documento de Proyectos y Obras también indica que la situación actual de la Calzada Vieja ha llevado a su inclusión en el mapa de puntos críticos de la ciudad, elaborado por diversas instituciones y entidades ciudadanas preocupadas por la seguridad urbana. Las causas de esta catalogación son múltiples, pero destacan dos: su trazado inadecuado y su escasa iluminación. Estas condiciones no sólo generan una alta peligrosidad para el tránsito peatonal, sino que también convierten el entorno en un foco de inseguridad ciudadana, especialmente durante las horas nocturnas o en momentos de baja afluencia. Con el fin de revertir esta situación el Ayuntamiento mejorará las instalaciones del alumbrado público de esta vía.

La Calzada Vieja de Ategorrieta es una de las vías históricas de la ciudad. Su trazado responde a un desarrollo urbano de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando esta zona todavía conservaba una identidad semirrural y las necesidades de movilidad eran muy diferentes a las actuales. A pesar del crecimiento de la ciudad y del cambio profundo en los patrones de uso del espacio público, esta calle ha conservado una estructura estrecha, sinuosa y con escasa visibilidad, que hoy supone serias deficiencias en materia de seguridad vial y ciudadana.

Además de la intervención en este punto, el consistorio también prevé actuar el año que viene en otros dos puntos críticos: la calle Misericordia de Gros y en el túnel de Txaparrene, por donde discurren muchos peatones y bicicletas en condiciones muy malas de visibilidad.