Las obras se acometerán en el entorno de la Calzada Vieja de Ategorrieta 28. gorka estrada
San Sebastián

El entorno escolar de la Calzada Vieja de Ategorrieta se renovará en primavera

Se mejorarán también las instalaciones de alumbrado público de esta zona de Gros que está incluida en el mapa de puntos críticos

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 06:18

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar el miércoles el proyecto de mejora en el entorno escolar y punto crítico en la Calzada Vieja de ... Ategorrieta número 28. El documento, redactado por técnicos municipales del Departamento de Proyectos y Obras, busca solucionar tres de los principales problemas detectados en ese ámbito, que son la convivencia entre vehículos y peatones, la escasa iluminación y el trazado inadecuado de la zona. Está previsto que las obras puedan comenzar durante la próxima primavera una vez se vayan cumpliendo los requisitos administrativos correspondientes. El proyecto tiene un presupuesto de 158.086 euros (IVA incluido) y el plazo estimado de ejecución de los trabajos es de tres meses.

