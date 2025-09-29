Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parque de parkour y calistenia en Txaparrene, un proyecto elegido por la ciudadanía en 2023. José Mari López

San Sebastián

Los donostiarras podrán elegir en octubre cinco proyectos a ejecutar entre 2026 y 2027

Los Presupuestos Participativos han recibido 978 propuestas, de las que 123 pasan a la fase de votación directa

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:39

La ciudadanía donostiarra podrá elegir entre las 123 propuestas que han pasado a la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2025, que se realizará ... entre el 13 y el 26 de octubre. Con sus votos, podrán priorizar los proyectos entre los que se repartirán los 3 millones de euros que se destinarán a este fin durante 2026 y 2027 (1,5 millones por ejercicio). A esta cantidad se añaden los 500.000 euros que destinará el Distrito Este de su presupuesto de 2026 a los proyectos de los barrios del distrito que salgan de este proceso.

