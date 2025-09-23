Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
Eneko Goia avanza que esta es una de las opciones a estudio y ha asegurado que la solución «no se va a eternizar»
San Sebastián
Martes, 23 de septiembre 2025, 11:48
Eneko Goia ha revelado este martes que una de las opciones que baraja el Ayuntamiento de San Sebastián para ampliar la estación de autobuses consiste ... en trasladar la cafetería y destinar ese espacio a zona de espera para viajeros. El alcalde donostiarra ha advertido de que se trata de «una primera aproximación» en base a «análisis preliminares», si bien ha apuntado que el proceso «no se va a eternizar».
Eneko Goia ha señalado que, dentro de esta posible solución para hacer frente al constreñimiento de la actual estación de autobuses, la cafetería se ubicaría en un nuevo local que se crearía en la parte izquierda del pasadizo de Egia -bajando desde el puente de María Cristina- y, como la propia estación, también quedaría soterrada.
El regidor jeltzale admitió la pasada semana en el foro 'Gipuzkoa al día' celebrado en DV Gunea que la estación se ha quedado «pequeña» y anunció que el Ayuntamiento ya «trabaja en el análisis de su ampliación».
Tal y como dijo entonces, Eneko Goia ha reiterado este martes que la funcionalidad de la estación de autobuses se ha visto condicionada por los retrasos en la llegada del TAV. «Estaba previsto que los servicios directos con origen y destino Bilbao y Vitoria tendieran a desaparecer con la puesta en marcha de la alta velocidad, pero todavía no sabemos en qué año llegarán los primeros trenes. Eso provoca que la actual estación esté constreñida, con espacios de espera escasos para los pasajeros».
