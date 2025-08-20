Diez parques infantiles de Donostia se renovarán antes de final de año

El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos continúa dando pasos para cumplir con el objetivo que se ha marcado con los parques infantiles de la ... ciudad en esta legislatura, que no es otro que renovar los pavimentos y juegos del 30% de estas zonas de ocio para los más txikis. Es decir, la intención municipal es que 40 de los 130 parques infantiles donostiarras estrenen equipamientos entre 2023 y 2027. Carlos García, concejal del área, tiene claro que «vamos a cumplir con este propósito y en esa línea se enmarca la remodelación que vamos a llevar a cabo antes de final de año en otros diez parques infantiles».

Los primeros espacios en estrenar nuevos suelos de seguridad y juegos van a ser los que están situados en Santa Bárbara 7-9 (63.363 euros de presupuesto), San Roque (34.003 euros), paseo de Otxoki (60.483 euros), paseo de Mons 110 (50.024 euros) y Atotxa Erreka, donde se utilizarán 26.013 euros para ampliar el actual parque.

Los cinco siguientes que serán remodelados están situados en la plaza Sagastieder de Intxaurrondo (se actuará sobre 575 metros cuadrados), calle Elizasu (205 m2) y Casanao (122 m2) de Altza, la zona pequeña del parque Araba (290 m2) y Juan Karlos Guerra de Bidebieta (89m2).

En el caso de la renovación de los cinco primeros parques, el proceso administrativo está ya avanzado. La licitación se publicó a mediados de junio y el plazo de presentación de ofertas acabó el mes pasado. La situación llevará algo más de tiempo en el caso del segundo bloque de los espacios de juego. Ayer mismo se publicó la licitación de las obras y el plazo de presentación de ofertas se prolongará hasta el 15 de septiembre. Con estas actuaciones, «tenemos el objetivo de garantizar el buen estado de los parques infantiles que han soportado un uso intenso y de ese modo evitar daños a los más pequeños», indica el concejal socialista.