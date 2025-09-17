Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joyas decomisadas al arrestado. Ertzaintza

Detenido en Donostia por portar un DNI falso e intentar vender joyas robadas

Fue arrestado por la Ertzaintza en un control preventivo de delitos contra el patrimonio en una zona céntrica de la ciudad

A. I.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:16

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el lunes en San Sebastián a un hombre de 42 años por robo con fuerza y falsedad documental. El individuo ... portaba una identificación falsa con su fotografía, pero a nombre de una tercera persona, con la que se dirigía a vender unas joyas que habían sido sustraídas meses antes.

