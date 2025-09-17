Detenido en Donostia por portar un DNI falso e intentar vender joyas robadas

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el lunes en San Sebastián a un hombre de 42 años por robo con fuerza y falsedad documental. El individuo ... portaba una identificación falsa con su fotografía, pero a nombre de una tercera persona, con la que se dirigía a vender unas joyas que habían sido sustraídas meses antes.

Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron sobre las siete de la tarde cuando agentes de la Ertzain-etxea de Donostia estaban realizando un control preventivo de delitos contra el patrimonio en una zona céntrica de la ciudad. Dos varones que pasaban por el lugar mostraron una actitud esquiva hacia las y los agentes, por lo que procedieron a identificarles.

En un registro superficial que realizaron a estas personas, aparte de la documentación que mostraron en un primer momento, a uno de ellos se le encontró una carta de identidad francesa con su fotografía, pero con un nombre distinto al del primer documento, además de treinta colgantes con diversas estampas impresas.

Este hombre reconoció que se dirigía a un establecimiento de compraventa a vender esas joyas y que portaba ese documento falso para realizar esa transacción. Por estos hechos, procedieron a la detención del hombre por un delito de falsedad documental y le ocuparon las joyas que se disponía a vender.

Los agentes comenzaron inmediatamente una investigación para determinar el origen de estas joyas, y comprobaron que habían sido sustraídas en 2024 del interior del vehículo del trabajador de una joyería en Oviedo. Por ello, se le detuvo también por un delito de robo con fuerza.

El detenido, que cuenta con diversos antecedentes policiales, fue conducido a dependencias de la Ertzaintza para realizar las respectivas diligencias y quedó ayer a disposición judicial.