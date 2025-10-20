Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Material incautado al detenido, Guardia Municipal de San Sebastián

Detenido por almacenar en un local de Donostia bicis robadas, armas y droga

Fue arrestado por la Guardia Municipal cuando intentaba huir en una bicicleta

A. I.

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:16

Comenta

La Guardia Municipal de San Sebastián desplegó el pasado viernes un operativo especial con agentes de uniforme y de paisano que permitió la detención de ... un hombre de 43 años que almacenaba en un local de Amara Berri bicicletas robadas, armas blancas y droga. Según han informado este lunes fuentes municipales, fue acusado de varios delitos contra la propiedad y la salud pública, y tras pasar ayer a disposición judicial quedó en libertad con cargos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido por almacenar en un local de Donostia bicis robadas, armas y droga

Detenido por almacenar en un local de Donostia bicis robadas, armas y droga