Detenido por almacenar en un local de Donostia bicis robadas, armas y droga

La Guardia Municipal de San Sebastián desplegó el pasado viernes un operativo especial con agentes de uniforme y de paisano que permitió la detención de ... un hombre de 43 años que almacenaba en un local de Amara Berri bicicletas robadas, armas blancas y droga. Según han informado este lunes fuentes municipales, fue acusado de varios delitos contra la propiedad y la salud pública, y tras pasar ayer a disposición judicial quedó en libertad con cargos.

Sobre la persona arrestada recaía un señalamiento policial por estar involucrado presuntamente en el robo de varias bicicletas en el aparca- bicicletas cerrado situado en la calle Arquitectos Cortázar. Al parecer, tras los robos, el investigado utilizaba un local cercano situado en la plaza del Sauce en el que podría guardar las bicis sustraídas.

Las misma fuentes han subrayado que algunos comerciantes y vecinos informaron que era habitual ver trasiego de personas en el citado local. Se da la circunstancia de que el día de los hechos y según manifestaciones de los residentes, ese ir y venir de personas estaba siendo especialmente intenso.

Alrededor de las 12.15 horas el sospechoso se dirigió caminando al local llevando una bicicleta por el interior de la Plaza del Sauce y detectó la presencia de los agentes de paisano que se encontraban vigilando la zona, por lo que trató de escaparse, momento en el que fue interceptado por los equipos uniformados que formaban parte del operativo, que procedieron a su detención.

Los agentes de la Guardia Municipal solicitaron al detenido acceder al local dónde podría guardar alguna de las bicicletas robadas. Para ello, facilitó las llaves permitiendo a estos acceder al mismo. En el interior se localizaron sustancias estupefacientes, armas, objetos peligrosos y efectos posiblemente sustraídos. Asimismo, durante el cacheo realizado al detenido se le localizaron cinco envoltorios de plástico blanco sellado con un cierre metálico de color verde de un gramo de peso cada una conteniendo polvo blanco, presumiblemente speed, y 320 Euros, repartidos en seis billetes de 50 euros y uno de 20 euros.

En el local se localizaron, además, un envoltorio grande de plástico con un cierre metálico de color verde conteniendo 65gr. de speed; sustancias presuntamente utilizadas para cortar la droga; dos balanzas de precisión; dos trozos de sustancia marrón vegetal, posiblemente hachís, de 2gr de peso; una pipa de metal empleada para consumo de estupefacientes; dos bicicletas y un VMP; varias armas blancas tales como una navaja de mariposa (arma prohibida), seis navajas y varias catanas; una pistola de aire comprimido que precisa de licencia para su tenencia; un bate de béisbol, diversos proyectiles de arma corta y larga; así como varios llaveros y mandos de apertura de garajes.