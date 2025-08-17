Cuatro detenidos por ofrecer y vender droga en plena calle en la Parte Vieja de Donostia

La Ertzaintza detuvo en la madrugada de ayer en San Sebastián, con el apoyo de la Guardia Municipal, a cuatro hombres acusados de un delito ... de tráfico de drogas. Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, agentes no uniformados adscritos a la Ertzain-etxea de Donostia sospecharon, sobre las tres de la madrugada, de dos hombres que se acercaban en una calle de la Parte Vieja a diferentes grupos de ciudadanos a ofrecer sustancias estupefacientes. Cuando alguien aceptaba el ofrecimiento, acudían donde un tercer hombre que les facilitaba la sustancia en cuestión y, una vez cobrado el importe económico, entregaban el dinero a un cuarto hombre, que lo guardaba.

Ante lo observado, los agentes de la Ertzaintza solicitaron apoyo a la Guardia Municipal, presente en el lugar, para colaborar en las labores de traslado e identificación de los autores, al encontrarse estos en una zona muy concurrida.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 33 años, fueron detenidos acusados de un presunto delito de tráfico de drogas; de ellos, el portador de la sustancia estupefaciente, presumiblemente éxtasis, de 24 años, contaba con antecedentes por hechos similares y, a su vez, el receptador del dinero, de 21 años, también fue acusado de atentado a agentes de la autoridad, al resistirse al arresto. Durante los agentes incautaron pastillas de sustancia presuntamente estupefaciente, posiblemente éxtasis, y dinero. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y ayer mismo fueron puestos a disposición judicial.