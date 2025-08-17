Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cuatro detenidos por ofrecer y vender droga en plena calle en la Parte Vieja de Donostia

Uno de los arrestados por la Ertzaintza fue acusado además de atentado a agentes de la autoridad

A. I.

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:48

La Ertzaintza detuvo en la madrugada de ayer en San Sebastián, con el apoyo de la Guardia Municipal, a cuatro hombres acusados de un delito ... de tráfico de drogas. Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, agentes no uniformados adscritos a la Ertzain-etxea de Donostia sospecharon, sobre las tres de la madrugada, de dos hombres que se acercaban en una calle de la Parte Vieja a diferentes grupos de ciudadanos a ofrecer sustancias estupefacientes. Cuando alguien aceptaba el ofrecimiento, acudían donde un tercer hombre que les facilitaba la sustancia en cuestión y, una vez cobrado el importe económico, entregaban el dinero a un cuarto hombre, que lo guardaba.

