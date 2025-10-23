El Gobierno Vasco adjudica la construcción de los 98 pisos de alquiler de Ciudad Jardín

A finales de julio el Ayuntamiento cedió formalmente los terrenos y en tres meses el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha adjudicado la redacción ... del proyecto y la construcción de los 98 pisos protegidos de alquiler de Ciudad Jardín. Serán los últimos dos bloques de viviendas del ámbito con los que se pondrá punto final al desarrollo urbanístico de los terrenos ubicados entre Riberas y Loiola.

Fuentes del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco señalan que la adjudicación de este centenar de viviendas se ha realizado «en tiempo récord», en consonancia con el deseo del consejero de acortar al máximo, dentro de lo posible, los tiempos para hacer realidad los proyectos residenciales. Para lograr este objetivo el departamento del socialista Denis Itxaso sacó a licitación, en cuanto estuvo en posesión de los terrenos, la redacción del proyecto y la construcción de las 98 viviendas protegidas de Ciudad Jardín mediante un único contrato de 'proyecto y obra', «en lo que supone un hito de agilidad administrativa y eficiencia temporal», apuntan las mismas fuentes.

La licitación conjunta de redacción y ejecución de obra bajo un mismo contrato ha permitido reducir los plazos habituales en un año. «Este es un ejemplo claro de que cuando hay voluntad por parte del Ayuntamiento para ceder terrenos, el Gobierno Vasco se activa rápidamente, porque somos plenamente conscientes del déficit que arrastra San Sebastián en materia de vivienda protegida», destacó Denis Itxaso. El consejero explica que «necesitamos darle ritmo a los acuerdos y convenios para acelerar la construcción de más viviendas en la ciudad».

15 millones de presupuesto

Los adjudicatarios redactarán el proyecto de ejecución en los próximos meses, con el objetivo de iniciar las obras en junio del año que viene. La construcción tiene un plazo máximo de 24 meses desde el inicio de las obras, con lo que las 98 viviendas estarán listas para su uso al comienzo del verano de 2028.

El contrato, con un presupuesto de obra 15.665.527,29 euros, ha sido adjudicado a la empresa constructora Amenabar, que concurre en la licitación con Vart Arquitectos SLP (Navarra), responsable de la redacción del proyecto y de la dirección facultativa de la obra. Precisamente, es la empresa Amenabar la que construirá también a partir de finales de año el último bloque de viviendas libres del ámbito, un bloque de 28 pisos pegado a un desarrollo terciario de 3.592 metros cuadrados que aún no está definido aunque podría ser un hotel.

El Departamento de Vivienda se ha ahorrado un año de tramitación al sacar a licitación conjuntamente proyecto y obra de los pisos de alquiler

De las 98 viviendas a construir, 63 serán viviendas de protección social en régimen general y 35 serán viviendas tasadas de régimen autonómico, –estas últimas dirigidas al rango más alto de la demanda y, por tanto, accesibles para las clases medias–, y todas ellas estará destinadas al alquiler, como establece la ley autonómica. Se trata de un «proyecto pionero para el Gobierno Vasco», ya que es la primera vez que Visesa construirá viviendas tasadas de régimen autonómico destinadas a alquiler para ser gestionadas por Alokabide.

El Gobierno Vasco ha impulsado esta licitación a partir de un anteproyecto elaborado previamente, que ha servido como base para convocar el concurso de redacción del proyecto de ejecución. Una vez validado dicho proyecto, la misma empresa adjudicataria «podrá iniciar directamente las obras sin necesidad de nuevos procesos administrativos, reduciendo los tiempos y simplificando la gestión».