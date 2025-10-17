El club Eguzki ya es centenario

El club Eguzki, unido al mar en la playa de La Concha, celebró el centenario de su creación. En 1925, cuatro amigos, viendo que cuando ... la temporada veraniega finalizaba y la sociedad donostiarra no se acercaba a la playa, decidieron crear el club, buscando la posibilidad de disfrutar todo el año de deportes náuticos. Poco a poco se unieron más personas y desde entonces se mantiene junto a otros edificios del llamado Balneario de La Perla.

Recientemente el club dedicó una jornada para tan importante aniversario. Comenzó la jornada con una misa en la iglesia de San Pedro, en el muelle donostiarra. El sacerdote Pedro Segurola, socio del club, ofició la eucaristía, con dedicación especial a los socios fallecidos. Le ayudó el socio oñatiarra Roberto Errasti. Durante la ceremonia la mezzo-soprano donostiarra Ainhoa Zubillaga mostró su calidad, con el acompañamiento del organista Alvaro Cendoya, también socio del club y apodado cariñosamente «Teclas».

A continuación se trasladaron al palacio Miramar y allí en sus remozadas salas celebraron el almuerzo para conmemorar el Centenario. 250 socios se sumaron al encuentro con un gran ambiente. Antes del ágape todo el grupo se fotografió en las escaleras del palacio.

Presidieron el acto los componentes de la junta directiva actual, con su presidente Manu Morillas; el vicepresidente Eduardo Arocena; el tesorero Montxo Mayor; el secretario Juan Mari Crespo y los directivos Paco Bañales, Jesús Gurrtutxaga, Juan Oteiza, Jon Arana y Miguel Erro.

Tras el aperitivo compuesto de tortilla de bacalao, huevos, gambas y aceitunas, delicias de txangurro, croquetas de jamón y jamón cortado a cuchillo, ya sentados disfrutaron del menú preparado por el chef Mikel Santamaria y su equipo, compuesto de: pochas con papada ibérica, merluza rebozada con pimientos y solomillo con puré. De postre, tarta del Centenario de pastelería Geltoki. Preparó el banquete el Grupo Bokado. Bodegas Muga colaboró con el vino y allí estaba Manu Muga, uno de los propietarios de la bodega y socio del club.

Llegó el momento de las emociones. Se homenajeó a los socios más antiguos desde 1964. Juan Mari Alcazar, Enrique Marco, José Mari Odriozola 'Secretario', que ha ocupado cargos en diferentes directivas y José Mari Ucin. También hubo un homenaje especial para el socio Javier Baroja, que durante muchos años se ha ocupado de la gestión administrativa del club, con mucho éxito.

Se entregaron los premios deportivos, destacando a los componentes del equipo ganador de torneo del Centenario de voley- playa, compuesto por Manu Morillas, Paul García, Juan Oteiza y Gonzalo Rodríguez. Los subcampeones fueron Paco Bañales, Montxo Mayor, Miguel Erro y Borja Laboreria.

Otro momento emotivo fue el homenaje a los presidentes, el actual y los que antes ocuparon el cargo. Por orden de antigüedad: Pedro Jiménez, Jesús Gurrutxaga, Juan Amillano y el actual Manu Morillas.

Finalizó la fiesta con música y excelente ambiente.