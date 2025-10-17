Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El numeroso grupo de socios que acudió al banquete se fotografió en las escaleras del Palacio Miramar.

Gente de la ciudad

El club Eguzki ya es centenario

Celebró el aniversario con una misa en la iglesia del muelle y un almuerzo con 250 socios en el Palacio Miramar

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:52

Comenta

El club Eguzki, unido al mar en la playa de La Concha, celebró el centenario de su creación. En 1925, cuatro amigos, viendo que cuando ... la temporada veraniega finalizaba y la sociedad donostiarra no se acercaba a la playa, decidieron crear el club, buscando la posibilidad de disfrutar todo el año de deportes náuticos. Poco a poco se unieron más personas y desde entonces se mantiene junto a otros edificios del llamado Balneario de La Perla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  5. 5 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  6. 6

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El club Eguzki ya es centenario

El club Eguzki ya es centenario