Un fallecido a causa de un incendio en un edificio abandonado en San Sebastián

Según han confirmado fuentes de la Guardia Municipal, el hombre que ha muerto se encontraba en la parte superior del edificio BEATRIZ CAMPUZANO Y KAREL LÓPEZ Viernes, 1 marzo 2019, 09:31

Un hombre ha fallecido a causa de un incendio originado en un edificio abandonado situado en la calle Camino de Zubiberri, en la zona conocida como El Infierno. Además, dos personas han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Donostia.

El fuego se ha declarado sobre las 5.30 horas de la mañana. En estos momentos siguen trabajando efectivos del cuerpo de bomberos que han controlado el fuego, aunque aún no está extinguido. En en el momento en el que se ha producido el incendio había, al menos, personas en el interior. Las llamas se han propagado con rapidez al ser una estructura de madera. Según han confirmado fuentes de la Guardia Municipal, el hombre que ha fallecido se encontraba en la parte superior del edificio.

Los servicios de emergencia que están trabajando en el lugar están volando un dron sobre el edificio calcinado con el fin de tener una imagen más real de la situación. Además, un bombero ha entrado en el edificio para inspeccionar los daños de la estructura.

Galería. Imágenes del incendio de El Infierno, en Donostia. / B. Campuzano y K. López

Causas

Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha originado el fuego en este edificio de la zona del Infierno. Según ha confirmado el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que ha llegado sobre el terreno a primera hora de la mañana se desconocen las causas, no hemos podido acceder al inmueble, ya que el fuego no está del todo apagado y no está asegurado», ha afirmado Goia.

Seis 'okupas' han sido desalojados y serán atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento. De los dos heridos trasladados al hospital, uno de ellos tiene una pierna rota tras saltar desde el primer piso al intentar huir del fuego. El otro herido ha sido evacuado por inhalación de humo. Los Bomberos también han rescatado a dos perros.