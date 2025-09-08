El alcalde y tres grupos políticos se suman a una comida solidaria por Palestina en el Itxaropena Los participantes se sentarán en el restaurante, pagarán 60 euros que serán donados a Médicos Sin Fronteras, pero no comerán nada en solidaridad con Gaza

Una llamativa iniciativa tendrá lugar mañana en el restaurante Itxaropena de la Parte Vieja donostiarra. Su propietario ha organizado una comida solidaria para recaudar fondos con destino al pueblo palestino en la que sus participantes no comerán nada para mostrar las condiciones en las que viven los gazatíes. Al evento se han sumado el alcalde, Eneko Goia, y concejales de cuatro grupos políticos del Ayuntamiento .

La cita será mañana martes día 9, a las 13.00 horas, en el bar-restaurante Itxaropena (c/Enbeltran, 16) donde su propietario, Moha Arab, ha organizado un evento solidario para ayudar al pueblo palestino. Todo el dinero que recaude será entregado a la oenegé Médicos sin Fronteras para ayudar a los habitantes de Gaza.

El evento consistirá en organizar una 'comida' por la que los participantes pagarán 60 euros cada uno. Los comensales se sentarán en la mesa, pero no comerán nada, en solidaridad con la hambruna que padecen los gazatíes. «Los asistentes vivirán un momento especial ya que una vez sentados en las mesas... no comerán. No tendrán comida, como les ocurre a la mayoría de los palestinos», dice el restaurante en la convocatoria enviada a los medios de comunicación.

A la cita han confirmado sus asistencia el alcalde, Eneko Goia, y concejales de PNV, EH Bildu y PSE-EE, además de personas de diferentes ámbitos. La delegada para la zona norte de Médicos sin Fronteras, Nagore Eskisabel, recogerá simbólicamente el cheque con lo recaudado.