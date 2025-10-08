Abiertas las inscripciones para las visitas guiadas gratuitas al GOe

DV Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:37 Comenta Compartir

El GOe (Gastronomy Open Ecosystem - ecosistema abierto de gastronomía) promovido por el Basque Culinary Center (BCC) ha abierto ya las inscripciones para las visitas guiadas gratuitas que se van a realizar el próximo viernes 17 de octubre, tres días antes de la inauguración oficial.

A lo largo del día se organizarán cinco recorridos en euskera y castellano, que permitirán a un total de 1.000 personas conocer de cerca los principales espacios de este edificio ubicado en el barrio de Gros y acercarse a la actividad que en él se desarrollará.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las visitas guiadas a través de la página web de GOe. Los horarios disponibles son: 09.00 horas en castellano, 10.30 horas en euskera, 12.30 horas y 16.30 horas en castellano y 18.30 horas en euskera. Algunas sesiones ya están agotadas.

Además, el lunes 20, el día de la inauguración, se vivirá una doble cita. Por la mañana se llevará a cabo GOe DAY 1, una jornada inmersiva para profesionales del sector gastronómico e innovación, con talleres diseñados para mostrar de manera práctica la actividad y el potencial del ecosistema GOe. Por la tarde tendrá lugar la inauguración institucional.