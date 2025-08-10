Arraun Lagunak, cada vez más cerca de la Liga, tras dominar en Boiro

Arraun Lagunak completa otro fin de semana perfecto, esta vez en aguas gallegas, con la conquista de la Bandera de Boiro. Es el noveno triunfo ... para la 'Lugañene' en lo que va de temporada y las de Juan Mari Etxabe van directas a por su tercera Liga Euskotren a falta de cuatro regatas para el final de la temporada. Esta vez Orio sí que ha podido seguir más de cerca a las líderes de la general, incluso ha remado a la par de ellas por momentos, pero la ilusión le ha durado poco. Tolosaldea y Zumaia, que se han quedado muy atrás ya en el largo de ida, han finalizado terceras y cuartas, por delante, así, de las embarcaciones que han remado desde la primera tanda.

La mayor característica de Arraun Lagunak en esta temporada es la salida tan explosiva que hace al inicio de cada regata, y es que, una vez más, ha sido en esos primeros metros iniciales donde ha puesto tierra de por medio respecto a sus perseguidoras. La 'Txiki', muy combativa, ha llegado al paso por la ciaboga en el mismo crono que las líderes: Arraun Lagunak (5:20), Orio (5:20), Tolosaldea (5:28) y Zumaia (5:32).

La maniobra ha sido decisiva, y es que ha sido ahí donde las aguiluchas han logrado ponerse por delante. Pero la alegría les ha durado poco, porque tras la salida de la ciaboga, ya a mediados del largo de vuelta, Arraun Lagunak se ha vuelto a poner por delante de Orio. Después de esa acción las posiciones no han vuelto a cambiar: Arraun Lagunak (10:26.76), Orio (10:29.84), Tolosaldea (10:40.06) y Zumaia (10:44.92).

La alineación ganadora de la Bandera de Boiro, con tres cambios, ha sido la siguiente: Jule Arkotxa, Udane Goenaga, Naiara Martin, Ane Sánchez, Zuberoa Egurrola y Nahikari Azkue en la banda de estribor, junto con Xubane Uribarrena, Maider Bereau, Maren Etxabe, Beatriz Piñeiro, Lorea Etxabe y Marcia Rosalía Larrea a babor, con Airoa Belartieta como proel y Joana Halsouet de patrona.

Cuatro traineras en diez puntos

Es en la parte baja de la clasificación donde las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Cuatro equipos —Hibaika, Astillero, Hondarribia y Donostiarra—, todas ellas en una distancia de diez puntos, se están jugando la permanencia en la Liga Euskotren y, por el contrario, quién ocupará los puestos del play-off de descenso al final de la temporada.

Con el viento soplando en la primera tanda en la parte exterior del puerto de Cabo da Cruz, las calles 1 y 2, las más resguardadas —donde en la primera tanda estaban situadas Hibaika y Astillero—, han resultado ser las óptimas para remar. Es por ello por lo que, en el primer largo, la trainera de Errenteria se ha colocado, a las primeras de cambio, como líder. Tras el paso por la ciaboga, Astillero se situaba a tan solo un segundo de la trainera que iba en cabeza: Hibaika (05:34), Astillero (05:35), Donostiarra (05:38) y Hondarribia (05:40).

Ha sido al final del segundo largo, a falta de 300 metros para cruzar la línea de meta, cuando la 'San Jose' ha metido una marcha más y finalmente se ha impuesto a Hibaika en la primera tanda por tan solo 28 centésimas. Por otro lado, Donostiarra ha recortado un punto más en la clasificación a Hondarribia, y son cuatro en total los puntos que ha conseguido rebajar a la Ama Guadalupekoa tras el fin de las dos regatas de la temporada en aguas gallegas.

Tiempos:

1- Arraun Lagunak 10:26.76

2- Orio 10:29.84

3- Tolosaldea 10:40.06

4- Zumaia 10:44.92

5- Astillero 10:45.48

6- Hibaika 10:45.74

7- Donostiarra 10:50.42

8- Hondarribia 10:51.42