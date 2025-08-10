Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arraun Lagunak, cada vez más cerca de la Liga, tras dominar en Boiro

La 'Lugañene' completa un fin de semana perfecto en aguas gallegas, por delante de Orio y Tolosaldea, y acaricia su tercera Liga Euskotren

Xabi Manzanares

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:50

Arraun Lagunak completa otro fin de semana perfecto, esta vez en aguas gallegas, con la conquista de la Bandera de Boiro. Es el noveno triunfo ... para la 'Lugañene' en lo que va de temporada y las de Juan Mari Etxabe van directas a por su tercera Liga Euskotren a falta de cuatro regatas para el final de la temporada. Esta vez Orio sí que ha podido seguir más de cerca a las líderes de la general, incluso ha remado a la par de ellas por momentos, pero la ilusión le ha durado poco. Tolosaldea y Zumaia, que se han quedado muy atrás ya en el largo de ida, han finalizado terceras y cuartas, por delante, así, de las embarcaciones que han remado desde la primera tanda.

