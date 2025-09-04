¿Qué probabilidades tiene cada trainera de clasificarse para la Bandera de La Concha?
21 traineras luchan por hacerse con una de las siete plazas para acompañar a Donostiarra en la gran cita del remo
Bruno Parcero e Ion M. Taus
San Sebastián
Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:49
La clasificatoria de la Bandera de La Concha es un examen con dos lecturas muy distintas. Para unas traineras supone una oportunidad única de soñar ... con entrar entre las siete mejores; para otras, un trámite incómodo en el que tienen mucho más que perder que ganar.
En este último grupo aparecen los grandes favoritos: Orio, Zierbena, Urdaibai, Hondarribia y Getaria. Sus números durante la temporada los avalan y cualquier desenlace distinto a su clasificación sería una auténtica sorpresa. Orio y Zierbena han dominado con regularidad, Urdaibai defiende título, Hondarribia mantiene su prestigio pese a un paso atrás en potencia y Getaria ha mostrado la consistencia necesaria para estar en la élite.
Con ellos, y la Donostiarra ya clasificada, quedan dos plazas que se decidirán en cuestión de segundos. Ahí entran en juego San Juan, Lekittarra, Ondarroa, Santurtzi, Ares o Chapela, entre otros, dispuestos a aprovechar cualquier resquicio que deje la mar —caprichosa y cambiante— o un despiste de los grandes.
