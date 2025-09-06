Lekittarra, en la Bandera de La Concha: Por una vez, la larga espera mereció la pena

A.L. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Después de 26 años, Lekittarra bogará en La Concha. La relación amor-odio de la embarcación vizcaína con la Olimpiada del Remo se acentuó en las dos últimas clasificatorias, cuando la embarcación entrenada por el hondarribiarra Osertz Alday quedó fuera por diferencias mínimas. El jueves, por fin, la espera mereció la pena: sus remeros esperaban en el agua sabiéndose séptimos y con la esperanza de que ninguna de las traineras restantes la superase.

Así, 'Lekittarra' estará en La Concha por primera vez en este siglo. Lleva siete años en la élite del remo y en los dos últimos han firmado unas campañas aseadas en las que han asegurado con margen su permanencia. En ello, sin duda, ha tenido mucho que ver su patrón, Iñaki Goikoetxea, quien firma su 35ª temporada en el club. Él y Alday forman el binomio en torno al cual gira una cuadrilla que ya se ha quitado un peso de encima.

