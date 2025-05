Arraun Lagunak y Donostiarra se disputarán la plaza para la trainera local en la Bandera de La Concha

El Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura Festak, organizadora de la Bandera de La Concha, han adoptado la decisión de modificar el reglamento ... de la competición de forma que Donostia Arraun Lagunak y Kaiarriba Donostiarra, en representación de la ciudad, puedan optar a la clasificación directa para disputar la regata, un privilegio del que hasta la fecha disfrutaba en exclusiva Kaiarriba. Desde este mismo año será la trainera que se encuentre disputando una liga de mayor nivel o aquella que tenga una mejor clasificación, en el caso de que ambas estén en la misma competición como sucede en la actualidad, quien se clasifique directamente para competir los dos primeros domingos de septiembre.

Así lo han anunciado esta mañana Jon Insausti, concejal de Cultura y Ane Oyarbide, concejala de Igualdad del consistorio donostiarra, aunque los dos clubes afectados, con los que llevaban hablando desde el verano, conocían ya una decisión que no ha sido consensuada con ellos, sino que, como ha dejado claro Jon Insausti «es propia» del consistorio.

«En 2008, por primera vez, esta ciudad compite en categoría masculina con una trainera unificada que ha dejado un recorrido de éxito. Tenemos una trainera comeptitiva que genera orgullo, adhesión y un trabajo de cantera. El Ayuntamiento se marcó el objetivo de que en la categoria femenina se trabajase en este camino», ha recordado Insausti, «pero hasta la fecha no hemos conseguido el objetivo final de que Donostia sea reperresentada en la categoría femenina con una trainera única».

El hecho de que Donostia Arraun Lagunak no fuera tomada en consideración en los últimos años para representar directamente a la ciudad había generado no pocas controversias y una sensación de injusticia entre gran parte de los aficionados, por lo que el Ayuntamiento de San Sebastián ha decidido tomar cartas en el asunto: «Veíamos que actualmente Donostia cuenta con dos clubes muy potentes, con mucho arraigo y afición y la decisión que se ha tomado es que de cara a la Bandera de La Concha 2025, represente a la ciudad la trainera que esté en una liga superior o la que mejor clasificada esté», ha manifestado Insausti que también ha querido dejar claro que esta decisión «No es el fin del camino. El camino lo tenemos claro: conseguir un club unificado en la modalidad femenina y vamos a seguir luchando, pero es cierto que a día de hoy no hay un escenario muy favorable y esta es la decisión que se ha tomado».

En cualquier caso, la trainera que no logre la clasificación directa siempre tendrá una segunda oportunidad en la clasificatoria general en la que participará como cualquier otra embarcación.

Por su parte, Ane Oyarbide ha señalado que esta vía es más justa y pone fin a nuevas disputas y nos permite centrarnos en lo importante: la muy alta participación de las mujeres de la ciudad en el ámbito deportivo«.