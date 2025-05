«Vengo desde Japón para ver el derbi, la Real es mi pasión»

Txapela en la cabeza para resguardarse del sol en las horas más calurosas del día. En una mochila asoman varias camisetas de la Real de ... diferentes temporadas, aunque él porta la elástica del Biarritz Olympique Pays Basque, cuyos colores coinciden con la enorme ikurriña de la peña 'Reala Nippon'. Tsubasa Kumano, secretario y futuro presidente de la peña, no pasa desapercibido en la puerta que da acceso a las instalaciones de Zubieta.

El realzale japonés ha viajado hasta Donostia para disfrutar del derbi entre la Real y el Athletic. Aficionado del equipo txuri-urdin ha conseguido cuadrar sus días de vacaciones para no perderse una de las citas más importantes de la temporada. «Les he dicho a los jugadores que tenemos que ganar. Goazen Reala! Irabazi arte», confiesa. Mientras los jugadores entrenan dentro de las instalaciones, Tsubasa espera junto a las cuadras del hipódromo y según van saliendo en sus coches los integrantes del vestuario txuri-urdin se paran a sacarse fotos y firmar algún autógrafo.

«Mis jugadores favoritos son Barrenetxea y Zubimendi. Barrene aún no ha salido, esperaré a ver si puedo verle, pero Martín se ha parado y hemos estado hablando. Me ha firmado también la camiseta que tengo con su nombre. He hablado un rato con él en euskera, me ha hecho mucha ilusión, estoy muy contento», explica.

Tsubasa habla muy bien en castellano, pero también se defiende perfectamente en euskera. «Gutxi gora bera, ez dakit asko baina bai», se sonroja. Explica su historia en euskera, sorprende su soltura y lo cómodo que se muestra con expresiones euskaldunes.

La Real y Donostia se cruzaron en su camino y ahora es un apasionado de las dos. «Me vine a vivir aquí con una beca Erasmus. Estudiaba en el Antiguo en la facultad de arquitectura en la UPV. Estuve aquí durante dos años y me encantó poder vivir aquí, es una ciudad increíble», detalla. Empezó a seguir a la Real antes, «con mis amigos donostiarras, que también vinieron a estudiar a mi universidad en Japón. Cuando les conocí allí descubrí que la Real como equipo es súper guay. A la gente de aquí le gusta mucho el equipo, lo sienten de verdad, eso me encanta. También por la educación que tienen los jugadores, desde la cantera, me parece que trabajan muy bien, me parece increíble».

La pasión que demuestra por el fútbol le viene de cuna. «A mi aita le encantaban los dibujos de Oliver y Benji. En japonés se llaman Tsubasa y Kyaputen. Oliver es Tsubasa, mi nombre en japonés. Por la serie mi padre me llamó así, es una historia muy graciosa», apunta.

'Reala Nippon' fue la primera peña oficial en Asia. La formaron siete jóvenes de Tokio y Yokohama. La que hasta ahora es su presidenta, Mio Ortiz, que dejará el cargo que ocupará Tsubasa, y varios de los integrantes de la agrupación también han vivido en Donostia y de ahí nació su pasión por la Real. Con la creación de esta peña quisieron aglutinar a todos los aficionados realistas que viven en el país del Sol Naciente. Disfrutan de los partidos y en Tokio a veces les toca «hacer gaupasa para ver los partidos» según a qué hora sean.

Charla con Kubo

Alex Remiro, Javi López o Zubimendi son algunos de los jugadores que paran sus coches para hacerse fotos. También se detiene Take Kubo. Tsubasa siempre explica que es «fan de la Real, no solo de Take, me gustaba el equipo antes de que él llegara y está genial que ahora esté jugando en el vestuario un japonés» pero le gusta mucho el jugador de Kawasaki. Ambos se sacan algunas fotos y charlan en su idioma justo en el día que se conoció la noticia que la Real volverá al país del Sol Naciente a finales de julio. Es el tema del día y charlan sobre ello. «Como los jugadores van a volver a Japón de nuevo, hemos hablado de que si está en la Real todavía que nos vamos a volver a ver allí, iré a verles», asegura.

Un año más habrá Japan Tour tras las vacaciones de verano. Serán dos los partidos amistosos a apenas tres semanas del inicio de la próxima edición de LaLiga. El equipo que estará entrenado por Sergio Francisco se medirá al V-Varen Nagasaki de la segunda división nipona el día 21 de julio y el Yokohama FC, que acaba de ascender a la J1, el día 25.

Sabe que Donostia y la ciudad están de moda en Japón. Se ha convertido en habitual ver a turistas nipones comprando y luciendo camisetas txuri-urdin por la ciudad. «Sobre todo en marzo, es cuando los estudiantes están de vacaciones. Suelen visitar muchos Anoeta, el campo de fútbol y La Viña, el bar más popular para nosotros por la gazta tarta».

Su novia es athleticzale

Planificó este viaje con tiempo, para poder disfrutar de una de sus ciudades favoritas aprovechando el partido contra el Athletic. Es el presidente de la Tokyoko Euskal Etxea donde además de camisetas de la Real también adornan las paredes banderas rojiblancas. Allí en Tokio, la ajetreada capital de Japón, conoció a su novia. «Ella es de Bilbao, bueno de Sondika, y claro, es del Athletic. Con ella hablamos en euskera o japonés. Por su trabajo al final no ha podido venir a este viaje», explica.

Vivirán el derbi separados, cada uno animando a su equipo engalanado con sus colores. «Ella lo tendrá que ver esta vez por la televisión. Ya le he dicho que nosotros vamos a ganar, Estoy convencido. Erreala txuri-urdin irabazi arte», grita.