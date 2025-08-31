Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Gorrotxategi otea el horizonte para tratar de dar un pase a un compañero, ayer en el Carlos Tartiere. ALTERPHOTOS
El seguimiento a... Jon Gorrotxategi

Tolosa, Mutriku, Donostia y... Eibar

El heredero del '4' destaca en el centro del campo, hace fácil lo difícil y sufre en la carrera previa al gol del Oviedo

Raúl Melero

Raúl Melero

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Si algún aliciente coincidía en el bloc de deseos del seguidor blanquiazul en este verano, ese era que llegara el momento para que Jon ... Gorrotxategi llevara la manija del centro del campo de la Real. Debutó como titular el eibartarra con el primer equipo. Día y camiseta para guardar. Como la blanquiazul de la semana pasada ante el Espanyol. La diferencia es que ayer se sacó la foto de inicio, en el once inicial.

