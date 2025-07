Take Kubo: «¿Fichajes? Eso quiero saber yo. Necesitamos gente con experiencia, como en su momento David Silva»

Kubo ha disputado este lunes sus primeros minutos en los partidos de pretemporada de la Real Sociedad. El japonés, que se unió al grupo ... el pasado domingo al inicio de la gira nipona de la Real, sabe que tras las últimas salidas de jugadores importantes de la plantilla txuri-urdin, ahora le toca ser uno de los pesos pesados del vestuario. Un paso que Take Kubo está dispuesto a dar aunque se muestra también crítico con la falta de llegada de jugadores «con experiencia» que compensen las importantes salidas de Zubimendi este año, y de Mikel Merino y Robin Le Normand la pasada temporada.

«De momento estoy aquí, no escucho rumores. Tengo nuevo agente pero sigo aquí, y para los que se han preocupado, me he quedado en Japón para no tener que ir a Zubieta y volver cinco días después», ha respondido Kubo a la pregunta sobre su futuro más próximo al finalizar el duelo ante el V-Varen Nagasaki. «Yo siempre he dicho que para cambiar a otro club debe ser por la puerta grande», ha añadido en una pregunta posterior.

Kubo ha hecho una valoración sobre cómo ha cambiado el plantel de la Real desde que él llegó y la salida de algunas piezas importantes que deben ser compensada ahora. «Cuando yo llegué estaba David Silva, Isak, Mikel Merino, Zubi... para ganar la Liga, como desde el principio me comentó el 'presi', necesitamos un plus. Supongo que estarán en ello...», ha apuntado algo preocupado el nipón.

«Quiero saber quién llega. De momento, no ha llegado nadie y eso no es cosa nuestra. Cuando acabamos el año dije que iba a ser una temporada de cambios. Mientras sean buenos, bienvenidos. Tenemos cosas a mejorar y espero que vengan jugadores de camino. Los jóvenes tienen muchas ganas pero necesitamos gente con experiencia, como en su momento David Silva», sostiene el atacante japonés.

«¿Capitán? Sí, pero sin brazalete»

Kubo ha explicado que los jugadores que han llegado del Sanse «están preparados» pero necesitan «que tiren la puerta abajo. Cada dos-tres años desde Zubieta salen buenos jugadores. Pero necesitamos otro Zubimendi, otro Oyarzabal, otro Barrenetxea...», ha añadido.

Sobre esa obligación de tener que dar un paso adelante en el equipo y asumir más responsabilidades, Take lo tiene claro: «Zubimendi tenía el año pasado esa mochila de tener que hacerlo todo bien. A ver si este año entre todos podemos asumir eso, pero yo estoy dispuesto a asumir una mochila más grande», ha asegurado. Pero sobre la posibilidad de aspirar a ser uno de los capitanes, el japonés ha preferido pasar palabra: «¿Capitán? No, no. En algún partido igual sí que seré capitan pero sin brazalete», ha apostillado.