Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sheraldo Becker con el pequeño Sain y su esposa, Kelly Loef. Policlínica Gipuzkoa

Sheraldo Becker presenta a su hijo donostiarra: «Ongi etorri, Sain»

El delantero de la Real Sociedad ha sido padre por cuarta vez este jueves

J. F.

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:27

Entre los bebés nacidos este jueves en San Sebastián se encuentra Sain, el cuarto niño de la familia formada por Sheraldo Becker y su esposa Kelly Loef. Y el primero donostiarra. El jugador de la Real Sociedad ha posado radiante junto al recién nacido en Policlínica Gipuzkoa, que ha compartido la imagen en sus redes sociales con una felicitación: «Ha sido un placer acompañaros en este precioso viaje».

La pareja anunció en marzo su embarazo a través de Instagram con un sencillo mensaje: «¡Agregando un poco más de dulzura a nuestra familia, niño 4 en camino!». Sain es el cuarto hijo de Kelly Loef y el tercero del futbolista, ya que el mayor, Mason, es fruto de una relación anterior de ella con el también futbolista Lars Veldwijk. Todos ellos han disfrutado de San Sebastián a lo grande desde su llegada en enero de 2024.

La Real Sociedad también ha saludado al nuevo componente de la familia txuri-urdin, que se une en muy pocos meses a los bebés que han tenido recientemente Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz o Brais Méndez.

Tras la alegría por ampliar su familia, Sheraldo Becker deberá pensar en su futuro ya que con la llegada de Gonçalo Guedes su presencia en la Real Sociedad la próxima temporada no está asegurada. El extremo de Surinam termina contrato en junio del próximo año y el club no se ha puesto en contacto con él para renovar. Su entorno busca propuestas para abandonar el club y tiene algún que otro interés de equipos extranjeros, aunque, de momento, no se han concretado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  3. 3

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  4. 4

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  8. 8 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sheraldo Becker presenta a su hijo donostiarra: «Ongi etorri, Sain»

Sheraldo Becker presenta a su hijo donostiarra: «Ongi etorri, Sain»