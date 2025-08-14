Sheraldo Becker presenta a su hijo donostiarra: «Ongi etorri, Sain»

J. F. San Sebastián Jueves, 14 de agosto 2025, 17:27 Comenta Compartir

Entre los bebés nacidos este jueves en San Sebastián se encuentra Sain, el cuarto niño de la familia formada por Sheraldo Becker y su esposa Kelly Loef. Y el primero donostiarra. El jugador de la Real Sociedad ha posado radiante junto al recién nacido en Policlínica Gipuzkoa, que ha compartido la imagen en sus redes sociales con una felicitación: «Ha sido un placer acompañaros en este precioso viaje».

La pareja anunció en marzo su embarazo a través de Instagram con un sencillo mensaje: «¡Agregando un poco más de dulzura a nuestra familia, niño 4 en camino!». Sain es el cuarto hijo de Kelly Loef y el tercero del futbolista, ya que el mayor, Mason, es fruto de una relación anterior de ella con el también futbolista Lars Veldwijk. Todos ellos han disfrutado de San Sebastián a lo grande desde su llegada en enero de 2024.

La Real Sociedad también ha saludado al nuevo componente de la familia txuri-urdin, que se une en muy pocos meses a los bebés que han tenido recientemente Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz o Brais Méndez.

Tras la alegría por ampliar su familia, Sheraldo Becker deberá pensar en su futuro ya que con la llegada de Gonçalo Guedes su presencia en la Real Sociedad la próxima temporada no está asegurada. El extremo de Surinam termina contrato en junio del próximo año y el club no se ha puesto en contacto con él para renovar. Su entorno busca propuestas para abandonar el club y tiene algún que otro interés de equipos extranjeros, aunque, de momento, no se han concretado.

Temas

Sheraldo Becker