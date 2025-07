Sergio ya tiene a todos en Zubieta

La plantilla de la Real ha disfrutado de un merecido fin de semana de descanso tras terminar con buenas sensaciones la gira por Japón. El ... equipo ha realizado cuatro entrenamientos y dos amistosos con una victoria y una derrota, pero lo más importante es que ha seguido acumulando minutos de trabajo superando ya el ecuador de la pretemporada. Las próximas semanas serán ajetreadas puesto que el movimiento está a punto de comenzar, tanto en el apartado de salidas como en el de entradas. Con el stage de pretemporada y las dos primeras semanas de entrenamiento se pueden extraer algunas ideas interesantes.

Meritorios e internacionales

Sergio dirigirá hoy su cuarto lunes de entrenamiento tras empezar la pretemporada el 7 de julio y dirigirá su primer entrenamiento con todos los futbolistas del primer equipo disponibles. Se da la circunstancia de que se juntan por primera vez los internacionales y titulares como Remiro, Aramburu, Oyarzabal y compañía y otros meritorios que buscan hacerse un hueco en los planes de Sergio. Viendo los entrenamientos de Japón en directo se puede decir que los menos habituales apuntan a dar guerra.

Real-Osasuna Miércoles, 19.00

Real-Rennes Sábado, 18.00

Bournemouth-Real 9/8, 11.15

Bournemouth-Real 9/8, 17.15

Valencia-Real (Liga) 16/8, 21.30

Real-Espanyol (Liga) 24/8, 19.30

Oviedo-Real (Liga) 30/8, 19.00

Remiro, Aramburu, Sucic, Zakharyan, Sadiq y Oyarzabal se unen al grupo para meter una marcha más tanto a nivel físico como en el apartado táctico. Sergio verbalizó en Japón que todavía no ha profundizado del todo en cómo quiere jugar y será a partir de ahora cuando dibuje sus preferencias, tanto en sistemas como en tipo de juego.

Dos sistemas expuestos

Llega el momento de ir conformando un once tipo aunque todavía faltan los refuerzos que «vendrán a mejorar la plantilla», según Aperribay, y dar salida a los jugadores con los que no se cuenta. Sergio ha dibujado dos sistemas diferentes sobre el tapete en los tres primeros amistosos; en todos ha hecho lo mismo. Una parte para el 1-4-3-3 y otra para el 1-4-4-2 en rombo. El irundarra tiene tantos futbolistas en el centro del campo que no será raro verle jugar con cuatro centrocampistas con un mediocentro más posicional, dos interiores con recorrido y un mediapunta que alimente de balones a los dos delanteros.

El mejor tramo de la gira, sin duda, es ese primer tiempo ante el Yokohama FC con el sistema de siempre. Dos extremos bien abiertos como Barrenetxea y Kubo incidiendo sin cesar destrozaron a la defensa japonesa en unos 45 minutos en los que la Real pudo hacer cuatro o cinco goles. El rival es el que es, pero hacía tiempo que no se veía una Real tan fresca y vertical. El grupo dejó de creer en Imanol durante el último mes y por lo menos se están viendo ideas y ambiciones diferentes en estos primeros amistosos. También es cierto que los últimos veinte minutos ante el Nagasaki fueron francamente malos con varios futbolistas dejándose ir, aunque hay que reconocer que varios de ellos jugaron casi sin dormir por el jetlag y con unas condiciones meteorológicas complicadas debido a las altas temperaturas y la humedad.

Óskarsson afila el colmillo

La Real busca un hombre ofensivo con el que reforzar la delantera, algo que completaría el frente de ataque que componen Oyarzabal, Barrenetxea y Kubo, los tres titulares en la pasada temporada. El que se quiere hacer un hueco en el once es Óskarsson, que demostró estar muy bien de forma ante el Yokohama FC pese a no tener minutos en los dos primeros compromisos. Al minuto 1 de partido ya había perforado la red rival, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. La repetición no evidenció que estuviera adelantado.

El islandés quiere ser importante tras una temporada irregular en la que tampoco ha tenido todas las oportunidades que merecía. Imanol apostó hasta el final por Oyarzabal mientras que una rotura muscular también le impidió rendir cuando estaba dando un paso adelante. Sus siete goles parecen pocos para todo lo que tiene dentro. El nórdico demostró ante el Yokohama que es un delantero móvil con capacidad para asociarse, pero que también tiene el gol entre ceja y ceja.

Gorrotxategi gana enteros

Gorrotxategi declaró en este periódico que no quiere ser el sustituto de Zubimendi. De momento, parece partir con ventaja sobre Urko y Turrientes pese a que todavía no ha debutado en partido oficial con la Real. El eibartarra ha salido de inicio en los partidos en tierras japonesas y lo cierto es que ante el Yokohama cuajó un gran partido provocando el penalti que supuso el segundo tanto de Óskarsson.

Pese a ello, la prioridad en el mercado sigue siendo un centrocampista que aporte energía, el único perfil que demanda Sergio Francisco. El irundarra, además de Gorrotxategi, tiene a Urko y Turrientes para la posición de cuatro mientras que tiene un elenco de interiores a los que exprimir. Sucic, Brais, Zakharyan, Marín, Goti... Las variantes son muchas.

Aviso a navegantes

Jokin Aperribay reconoció en estas mismas páginas que podría dar salida ya mismo a varios futbolistas que no estarán aquí cuando termine el mercado. Sergio dejó sin jugar a cuatro futbolistas del primer equipo como Javi López, que debe dar un paso adelante en el segundo año, pero no tuvieron minutos Odriozola, Carlos Fernández y Becker, éste último por una pequeña sobrecarga. Hay veces que no hace falta decir nada para mandar mensajes. La Real no cuenta con Carlos mientras que también busca dar salida a Odriozola, que no encuentra acomodo en ningún equipo al tener una ficha alta. La situación de Becker es diferente. El de Surinam no vería con malos ojos quedarse, mientras que si llega una buena oferta la Real no pondría pegas a su salida.

El balón parado ya suma

En el fútbol actual hay que dominar todos los aspectos del juego y la Real ha dado un paso gigante en las acciones a balón parado. El staff tiene un nuevo integrante como José Rodríguez. Ya se nota su mano. Los de Sergio han generado muchísimo peligro en los tres amistosos. Ante el Pau los dos goles fueron a balón parado mientras que Zubeldia y Jon Martín se encontraron con el palo ante el Yokohama. El técnico canario tiene mucha variedad de jugadas y Jon Martín apunta a ser un hombre importantísimo pese a que se despistara en el tanto de Yamazaki ante el Yokohama FC. Hay que seguir trabajando.