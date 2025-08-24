Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sergio sobre Turrientes: «Está demostrando que es un jugador muy importante con balón y sin balón»

El entrenador de la Real declara que tiene «una plantilla muy completa»

Iñigo Zabalza

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:29

Los minutos previos a un partido siempre son especiales, más aún si uno debuta en casa. Instantes antes de saltar a Anoeta para estrenarse como ... entrenador de la Real, Sergio ha repasado en micrófonos de la televisión la situación de su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  4. 4 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  5. 5

    Asesinato en una tienda de golosinas
  6. 6

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  7. 7

    Muere un corredor de 17 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  8. 8

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  9. 9

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  10. 10

    La primera experiencia laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio sobre Turrientes: «Está demostrando que es un jugador muy importante con balón y sin balón»

Sergio sobre Turrientes: «Está demostrando que es un jugador muy importante con balón y sin balón»