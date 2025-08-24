Sergio sobre Turrientes: «Está demostrando que es un jugador muy importante con balón y sin balón»

Los minutos previos a un partido siempre son especiales, más aún si uno debuta en casa. Instantes antes de saltar a Anoeta para estrenarse como ... entrenador de la Real, Sergio ha repasado en micrófonos de la televisión la situación de su equipo.

Preguntado por la presencia de Turrientes, ha aprovechado la ocasión para elogiar la actitud del beasaindarra. «Le pedimos que se mostrase, y está demostrando que es un jugador muy importante con balón y sin balón». En esa línea ha puesto como ejemplo los minutos disputados ante el Valencia.

Tampoco ha escatimado palabras de apoyo para el resto de la plantilla -en la que hoy no estará Pacheco-. Cuestionado pos los cambios introducidos, si eran por variaciones tácticas, ajustes o puro refresco, ha dicho: «Tengo una plantilla muy completa y siento que todos estamos preparados».

Manolo elogia a los txuri-urdin

También ha pasado por los micrófonos de la televisión el entrenador del Espanyol, que ha vuelto a tener palabras de elogio hacia el conjunto txuri-urdin. Al igual que hiciera en la previa, ha destacado los grandes nombres de la plantilla. «Tienen mucho nivel en el uno contra uno, y el centro del campo es ofensivo y con mucha llegada», refiriéndose sobre todo a Barrene, Kubo, Oyarzabal y Pablo Marín.