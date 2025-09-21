Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Gómez, durante el calentamiento del Betis-Real del viernes en La Cartuja. EP

Sergio Gómez

Jugador de la Real
«Sergio nos está dando herramientas, el problema somos los jugadores»

El lateral zurdo, de lo poco salvable de la Real el viernes en La Cartuja, hace autocrítica tras el mal inicio de temporada

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:38

Sergio Gómez fue de lo poco salvable en La Cartuja. El lateral repitió tras su buen encuentro ante el Madrid y frenó a Antony, pero ... no pudo impedir el desastre colectivo para que la Real sucumbiera ante el Betis. El catalán es claro. Sergio está ayudando y dando herramientas a la plantilla, que es precisamente la que tiene que dar un paso adelante según el badalonés. Lo mejor de todo es que el miércoles el balón vuelve a rodar ante el Mallorca.

