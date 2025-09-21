Sergio Gómez fue de lo poco salvable en La Cartuja. El lateral repitió tras su buen encuentro ante el Madrid y frenó a Antony, pero ... no pudo impedir el desastre colectivo para que la Real sucumbiera ante el Betis. El catalán es claro. Sergio está ayudando y dando herramientas a la plantilla, que es precisamente la que tiene que dar un paso adelante según el badalonés. Lo mejor de todo es que el miércoles el balón vuelve a rodar ante el Mallorca.

– ¿Qué le nace decir, así a bote pronto?

– Pues que tenemos que analizar las cosas que nos están pasando para tratar de solucionarlo en el siguiente partido con nuestra gente. Tenemos que ganar para que nos devuelva un poco la energía que teníamos a principio de temporada, y sobre todo para conseguir puntos que es lo importante.

– La primera parte fue muy igualada e incluso merecieron adelantarse, pero tras el 2-1 se vienen abajo. ¿Por qué?

– Sí, la primera parte fue bastante igualada, pero el segundo gol nos dolió bastante. Al final en todos los partidos nos ha pasado que por tramos estamos mejor que el rival, pero no es suficiente con 35 o 40 buenos minutos. Para ganar en Primera tienes que tener un mayor porcentaje de minutos donde eres superior y hacer un partido completo. La verdad es que no está pasando.

– ¿Qué se le dice a la afición?

– Pues que estamos todos muy dolidos. Nos sale pedir perdón por estos cinco partidos. Seguramente mucha gente lo haya dicho durante estas semanas, pero es cierto que es el inicio de la temporada. Ojalá vengan a apoyarnos el miércoles e intentaremos sacarlo adelante todos juntos.

– Ya sabe cómo funciona el fútbol, cuando las cosas se tuercen al primero al que se mira es al entrenador.

– Nosotros estamos centrados en lo que nos toca, confiamos plenamente en Sergio porque nos está dando las herramientas suficientes. El problema somos un poco nosotros, los jugadores, tenemos que hacer autocrítica.

– La derrota ante el Betis fue muy dura, ¿cuál es la imagen dentro del vestuario?

– Todo el mundo lo sabe, es un inicio bastante malo. Algo que no esperábamos porque teníamos mucha confianza tras una buena pretemporada. No nos estamos encontrando, o solo por tramos. Eso no puede ser, no puede ocurrir en un partido de Primera, tenemos que seguir mejorando y lo volveremos a intentar.

– ¿Y cómo se le da la vuelta a esto, qué se dijeron en el vestuario?

– En el vestuario no nos dijimos mucho, más bien pocas palabras. No era momento de hablar. Yo creo que con el paso de las horas lo reflexionaremos con la cabeza un poco más fría y veremos cuáles han sido los problemas.

– En la segunda parte fueron incapaces de ordenarse. El 1-2 llegó en el minuto 47 y tiraron toda la segunda parte por la borda, como si bajaran los brazos.

– No lo has podido explicar mejor. Salimos con mucha energía de la segunda parte y todos los mensajes eran positivos en el vestuario. Creíamos que habíamos sido superiores al Betis en esa primera mitad, pero no puedes ganar a un equipo tan bueno estando decente solo una parte. Ellos casi en la primera ocasión nos marcan cuando habíamos sido superiores. Ese es un poco el problema que estamos teniendo, los primeros minutos de cada parte son muy importantes y estamos encajando.

– ¿Y a qué lo achaca?

– No sé, insisto, tenía bastante confianza vista la primera parte. En los otros partidos los inicios habían sido malos y luego en la segunda reaccionábamos con la energía hasta los últimos minutos. Nos dolió bastante el 2-1, no sé si por ser de estrategia aún más. La segunda parte, y también el inicio de la temporada, no ha estado a la altura del equipo. Tenemos que hacérnoslo mirar.

– Los números son peores si se cuentan las últimas jornadas de la pasada temporada. ¿Eso también pesa?

– Sí, por supuesto. No puedo decir nada más. Claro que queremos ganar y ojalá sea el miércoles ante el Mallorca.

– El Betis marcó tres goles, pero pegaron dos palos y fallaron otro cantado. El resultado pudo ser de escándalo.

– Sí, en la segunda parte nos vinimos arriba para empatar cuanto antes cuando quizás teníamos que haber buscado hacer nosotros gol. Sí que es verdad en alguna contra pudieron hacer más. Hay que analizar esos pequeños detalles, el fútbol va de esto y nos están penalizando mucho. Tenemos que mejorarlo porque sabemos los equipos que nos vienen, justo los próximos rivales son muy buenos a eso.

– ¿Qué es lo que más pesa de todo?

– A mí, personalmente, que no llegue la victoria. Creo que es vital. Es muy fácil hablar, si en Sevilla se hubiese ganado la dinámica del equipo hubiese sido diferente y afrontaríamos todo lo que viene de otra forma. Ahora lo del Mallorca no vamos a hablar de una final, pero como si lo fuera porque la energía del equipo es importante. Necesitamos ganar como sea.

– El míster transmite tranquilidad de cara al exterior, entiendo que en el vestuario también es necesario. ¿Hablar de final quizás es precipitado?

– Puede que sí, lo decía internamente cómo pienso, pero la necesidad de ganar es urgente. Creo que es importante para que la cabeza esté limpia y la semana sea más tranquila.

– Fue un asunto menor, pero les sigue pasando de todo. ¿Cómo vio la no segunda amarilla a Natan?

– Yo pensaba que la tarjeta se la había sacado a Natan, la verdad. No he visto la falta repetida, pero creo que era suya por cómo derriba a Oyarzabal. El árbitro se la saca a Amrabat y ya está.

– ¿Un mensaje para ese aficionado que vaya a ir el miércoles a Anoeta?

– Les pedimos por favor que nos vengan a animar, lo necesitamos más que nunca. Siempre han estado porque a cualquier campo al que vamos estemos como estemos siempre nos apoyan y se hacen notar. Las aficiones están para eso. Entendemos que estén dolidos, igual que lo estamos nosotros, pero tenemos que remar todos en una dirección durante noventa minutos y luego puede pasar que pierdas y que los pitos sean normales. Si ocurre, lo aceptaremos, pero que durante el partido estén con nosotros porque el miércoles vamos a hacer un buen partido y van a venir los primeros tres puntos. Siempre están y no fallarán.