El Sanse busca volver a la senda de la victoria ante el Almería Tras la derrota en Málaga en el minuto 86, el filial quiere reencontrarse con el triunfo hoy ante el cuadro indálico en Anoeta

El Sanse recibe al Almería en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion, en un partido que cita a almerienses y guipuzcoanos a las 19.30 horas en Anoeta. El filial txuri-urdin busca hacer de su estadio un fortín y sumar la segunda victoria de la temporada, que ayudaría a espantar los fantasmas que pudieron surgir la pasada jornada en La Rosaleda. El conjunto de Ansotegi no pudo hacerse con el empate en un partido que, a pesar de dominar la mayor parte del tiempo, se le acabaría escapando tras un gol de chilena de Rafa Rodríguez en el 86.

No obstante, el resultado no hizo justicia al juego del equipo realista que, a pesar de la juventud de su plantilla, deberá de aprender a controlar los partidos para no sufrir ante sus rivales. Precisamente el que viaja esta tarde a Donostia es uno de los conjuntos más fuertes de la categoría, ya que todavía mantiene alguno de los jugadores del bloque con el que compitió en Primera División hace dos temporadas. Sobre todo en el ataque, en el que cuentan con perfiles de la talla de Leo Baptistao, Sergio Arribas o Embarba, entre otros.

No ha sido un mal arranque para los de Rubi, que vienen de empatar a cuatro ante el Albacete en el debut liguero y de ganar por la mínima frente a la Cultural Leonesa la pasada jornada.

Sin embargo eso no va acomplejar a los potrillos, que en palabras de su entrenador, Jon Ansotegi, llegan en «buena dinámica» al encuentro. «Después de una derrota siempre existe esa inseguridad, pero estamos con mucha confianza. La semana de entrenamientos ha sido muy buena y el equipo en general se encuentra en muy buena dinámica», explicó ayer en la rueda de prensa en Zubieta.

Balda y Marchal, con el grupo

Las principales novedades son la vuelta de Jon Balda y de Álex Marchal, que entrenaron «siendo parte del grupo» durante la semana y que se vestirán de corto hoy en Anoeta. Algo que no va a hacer Rupérez, que sigue «sin entrenar con el grupo» debido a sus molestias en la rodilla. «Marchal y Balda están cada vez con más ritmo, han sido parte del equipo a pleno rendimiento durante la semana y van a estar disponibles. Por su parte, Rupérez sigue sin entrenar con el grupo por sus problemas en la rodilla y veremos cómo va evolucionando», aclaró.

Así las cosas, Anoeta volverá a albergar un partido del filial, que intentará volver a sumar tres puntos frente a su público. « Ellos tienen más experiencia pero nosotros tendremos el apoyo de nuestra gente, que ya nos ayudó a ganar en el debut ante el Zaragoza», confesó el berriatuarra.

