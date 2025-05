El Sanse busca ante el Arenteiro el punto que le falta para entrar en el playoff

El Sanse visita hoy (19.00) al Arenteiro en el Estadio de Espiñedo. Los potrillos vienen de ganar a la Ponferradina por 3-2 ... y solo necesitan un punto en estas dos jornadas para certificar su puesto en los playoffs de ascenso a Segunda. Además, Cultural Leonesa y Ponferradina, líder y segundo clasificado, se enfrentan esta jornada, así que el filial realista podría pescar en río revuelto y escalar posiciones si gana en Ourense. Los orensanos, por su parte, quieren rubricar su continuidad en la categoría; tienen cuatro puntos sobre los puestos de descenso y con una victoria lo sellarían.

No obstante, el partido no se prevé sencillo porque una derrota podría meter en problemas al Arenteiro de cara a la última jornada. Los txuri-urdin, con el playoff prácticamente atado, necesitan sumar un punto o que el Zamora no gane para certificarlo de forma matemática. En cualquier caso, conviene terminar en la mejor posición posible de cara al playoff porque, además de tener la opción de jugar la vuelta en casa, una mejor clasificación que el rival hace que le sirva el empate para pasar en caso de que la prórroga finalizase con igualada.

El Eibar B, ante el Sabadell

Esa es precisamente la ventaja que mañana (12.00) tendrá el Eibar B en Ipurua ante el Sabadell después del 1-1 de la ida en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera RFEF. Los azulgrana pasarán de ronda si ganan o llegan al final de la prórroga con empate, ya que no hay penaltis y la mejor clasificación liguera de los armeros les otorgaría el billete para la última eliminatoria.

El Beasain inicia su camino

Por su parte el Beasain peleará por regresar a Segunda RFEF. Los vagoneros, como cuarto clasificado, se medirán mañana en Loinaz (12.00) al Leioa, con la vuelta dentro de una semana. Si supera esta ronda se enfrentará al ganador del Deusto-Portugalete. No obstante, aún debería ganar una tercera ronda ante un rival que se decidiría por sorteo para poder ascender.