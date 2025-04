Salah renueva y la Real respira con Kubo

Ángel López San Sebastián Viernes, 11 de abril 2025, 12:46 Comenta Compartir

Mohamed Salah renueva con el Liverpool hasta 2027 y la Real Sociedad respira algo más tranquila con Take Kubo. La relación entre los dos hechos cae por su propio peseo: el club 'red' se había interesado en el crack txuri-urdin como reemplazo del delantero egipcio, que tanto la pasada campaña como la presente había sugerido que quería abandonar el club 'red'. De esta manera, Salah seguirá siendo el rey egipcio de Anfield Road y lo normal es que Take Kubo continúe siendo el emperador de Anoeta, que desde la próxima temporada tendrá otro nombre.

El Liverpool ha anunciado este viernes la renovación de su estrella Salah hasta 2027. Tiene 32 años y, si cumple hasta el final su nuevo contrato, llegará hasta los 35 como jugador del Liverpool. No obstante, parece que el momento de su deterioro como futbolista tendrá que esperar. Sigue siendo la estrella 'red' que más brilla y sus números en la presente campaña lo dicen todo: 32 goles en 45 partidos para un total de 3.876 minutos, cifra impresionante para un atacante de su edad. 243 tantos y 111 asistencias en 394 encuentros oficiales en el conjunto de Anfield le convierten ya en una leyenda 'red'. Una Champions, una Premier y un Campeonato Mundial de clubs, entre otros trofeos, jalonan su trayectoria en el Liverpool.

No obstante, tanto el Liverpool, como el propio jugador, tentado por los petrodólares de Arabia Saudí o el Barcelona entre otros, no parecían tenerlas todas consigo en cuanto a su continuidad tanto en 2024 como en 2025. Y por eso se acercaron a Take Kubo. Veían los técnicos del Liverpool al nipón de la Real como un candidato ideal para suplir a Salah. Le habían tentado, estaban dispuestos a ofrecerle un buen contrato, ya el verano pasado hubo contactos -también con Martin Zubimendi-, pero al final la decisión del jugador de Nagrig de quedarse ha cerrado las puertas al realista que, en cualquier caso, cuando ha tenido que decantarse por una opción, siempre ha apostado por la Real Sociedad.

Propuestas de la Premier y de Alemania

Kubo tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros en su contrato hasta 2029 con la Real Sociedad, aunque el Real Madrid se llevaría casi la mitad en caso de que alguien lo abonara. Este verano también promete ser agitado porque el nipón ya tiene propuestas tanto de la Premier League como de la Bundesliga, según ha podido saber DV. No obstante, el compromiso y la gratitud que ha demostrado el atacante de Kawasaki para con la Real siempre han sido gratificantes y tranquilizan de cara a lo que pueda suceder en el futuro. Kubo renovó hasta 2029 el pasado febrero, señal de que ha encontrado su hogar en Donostia y en la escuadra guipuzcoana.

La posibilidad de que Kubo se convirtiera en 'red' comenzó a entrar en ebullición cuando el pasado 1 de septiembre, Mohamed Salah afirmó que la presente sería su última campaña en el Liverpool. Se había salido ante el United y esas palabras desencadenaron toda una suerte de movimientos y comentarios. Siete meses después, la estrella egipcia se compromete casi de por vida con los 'reds'.