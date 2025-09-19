Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

Hay que ser competitivos

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:37

Esta noche nos enfrentamos a un gran equipo como es el Betis, que se ha reforzado con Amrabat y Antony, dos internacionales de mucha calidad. ... El brasileño ya fue decisivo el año pasado y en ese esquema 1-4-2-3-1 de Pellegrini es capaz de marcar las diferencias. Sin embargo, la gente del banquillo también está sumando. Hay que andar con cuidado porque algunos no son titulares, pero precisamente por eso son peligrosos.

