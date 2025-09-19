Hay que ser competitivos

Esta noche nos enfrentamos a un gran equipo como es el Betis, que se ha reforzado con Amrabat y Antony, dos internacionales de mucha calidad. ... El brasileño ya fue decisivo el año pasado y en ese esquema 1-4-2-3-1 de Pellegrini es capaz de marcar las diferencias. Sin embargo, la gente del banquillo también está sumando. Hay que andar con cuidado porque algunos no son titulares, pero precisamente por eso son peligrosos.

Enfrente habrá una afición ruidosa, lo sé por experiencia, pero también impaciente por lo que la Real debe aprovechar el factor campo de La Cartuja, de bonito recuerdo para nosotros. Por contra, nosotros seguimos sin ganar en este nuevo proyecto y lo que necesitamos es que los jugadores estén concentrados, pero del mismo modo implicados al 100% con el entrenador para dar tiempo a la cantidad de jóvenes talentosos que disponemos.

Una de las claves es no cometer más errores. Nos está lastrando tener que ir a remolque como ante el Madrid, donde vimos a una Real capaz de remontar un resultado adverso gracias a jugadores como Soler, que filtró balones por dentro y dio aplomo al centro del campo. Hay que aprovechar el buen momento de Barrenetxea y Oyarzabal, sin olvidar que Gorrotxategi, Brais, Aramburu y Kubo también son una garantía. Goti me causó una bonita impresión, pero el balón atrás cambia el devenir del partido. Recuerdo que tenía un entrenador que incluso medio prohibía jugar balones hacia atrás. Si hay que perder la posesión, siempre hacia adelante.

Lo dije la semana pasada y me reafirmo. Yangel y Soler acabarán llevando la batuta y el valenciano ya amenaza con entrar de inicio para dar empaque al centro del campo. Pese a ello, un equipo se construye desde la defensa y ahí no estamos siendo sólidos. Para muestra un botón; los goles en transiciones o el 0-2 de Guler, donde estuvimos bastante blandos. Por muy buenos jugadores que tengamos en la parcela ofensiva, que los tenemos, si no dejas la portería a cero es complicado ganar. La situación no es del todo sencilla, pero un profesional es maduro para saber jugar contra las adversidades. Lo que más me gusta de un jugador es ser competitivo, y eso implica que saque la rabia que lleva dentro, pida el balón y de un paso adelante.