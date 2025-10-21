Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Erik Bretos y Ekain Orobengoa posan en Zubieta. RS
Sanse

La Real renueva a Orobengoa hasta 2028 tras romperse el ligamento cruzado

El club, como ya ha hecho en otras ocasiones, amplía el contrato, que vencía en 2027, de un jugador de la cantera lesionado de gravedad para protegerle en su recuperación

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 21 de octubre 2025, 19:54

La Real Sociedad ha anunciado la renovación del delantero del Sanse Ekain Orobengoa (2004) hasta 2028. El errenteriarra, que fue importante para Ansotegi en los ... primeros partidos de la temporada, ser rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en la abultado derrota que sufrió el filial de la Real en Granada hace dos semanas y no volverá al verde este curso.

