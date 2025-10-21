La Real renueva a Orobengoa hasta 2028 tras romperse el ligamento cruzado

La Real Sociedad ha anunciado la renovación del delantero del Sanse Ekain Orobengoa (2004) hasta 2028. El errenteriarra, que fue importante para Ansotegi en los ... primeros partidos de la temporada, ser rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en la abultado derrota que sufrió el filial de la Real en Granada hace dos semanas y no volverá al verde este curso.

De esta manera, y pese a que Orobengoa tenía contrato hasta 2027, el club protege la recuperación del jugador como ya ha hecho en otras ocasiones con jugadores de la cantera que se lesionan de gravedad. Por ejemplo lo hizo con Yago Cantero, que amplió su contrato «hasta que termine su recuperación» tras sufrir una grave lesión en su último año de contrato.

El '9' del Sanse llegó a la Real en edad infantil txiki y ha ido pasando por cada etapa de formación en Zubieta. Esta temporada, tras realizar una buena campaña en su primer año como jugador del Sanse a todos los efectos, tenía la oportunidad de medirse en una cateogría como Segunda División para ver de lo que era capaz. Ha sido titular en 5 partidos y, pese a que no ha marcado, ha jugado cuatro de ellos completos. Ansotegi ha valorado su envergadura en el balón parado defensivo y su esfuerzo, situándole como extremo por delante de las mejores promesas de la cantera como son Marchal y Dani Díaz en más de una ocasión.

Con esta renovación, y pese a que ya tenía contrato más allá de esta temporada, el errenteriarra podrá recuperarse con la calma que te otorga no verte contra la espada y la pared. A priori, no es el atacante con proyección del primer equipo (Carrera, Mariezkurrena, Marchal y Dani Díaz) y después de esta lesión sus posibilidades se reducen aún más, pero quién sabe.