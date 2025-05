La Real cuenta con Urko y el jugador está dispuesto a quedarse rechazando otras ofertas

A la Real no le han salido algunos planes como esperaba durante la pasada temporada, pero si bien es cierto que otros años no ... se acertó para nada con las cesiones, esta temporada sí que ha sido una herramienta útil para que futbolistas con proyección hayan podido demostrar su valía lejos de Donostia. Los dos casos más significativos se dan en la misma posición que apunta a quedar huérfana en las próximas semanas. Jon Gorrotxategi y Urko González de Zárate han hecho un máster, el primero en el Mirandés en la Liga Hypermotion y el segundo en el Espanyol donde ha sido capital para dejar al conjunto perico en Primera. Los dos se han reivindicado y han levantado la mano, pero de momento el que ya conoce lo que es el primer equipo no es otro que Urko.

El gasteiztarra ha terminado con éxito su cesión en el Espanyol pese a que necesitó ganar en la última jornada para condenar al Leganés y ya descansa para pensar únicamente en txuri-urdin. El pivote está feliz tras haber podido demostrar que tiene nivel para ser jugador de élite mientras que la Real a día de hoy cuenta con él para la próxima temporada. Zubieta sigue fabricando mediocentros, y dos de ellos son Urko y Gorrotxategi, que ya han corroborado con partidos que están preparados para hacerse cargo de la sala de máquinas realistas.

2028 Urko tiene aún tres años de contrato y en 2022 cuando renovó era el futbolista del club con el contrato más largo pese a jugar en el Sanse.

Datos de rendimiento

Con la Real Con Imanol solo jugó cuatro partidos para un total de 303 minutos.

Con el Espanyol Disputó todos los encuentros salvo el de la Real por la cláusula del miedo.

Suma en otros apartados Con Manolo González pudo dar dos asistencias.

El que no va a salir de la Real es Urko González de Zárate, muy bien valorado dentro del club hasta tal punto que llegó a ser el futbolista con el contrato más longevo de la Real en el verano de 2022 cuando renovó hasta 2028 siendo todavía futbolista del filial. En aquel entonces nadie tenía una vinculación más larga, ni en el primer equipo ni en el filial. En la planta noble de Anoeta se renovó a varios potrillos durante esa temporada en la que Xabi Alonso compitió con el Sanse en Segunda, pero el gasteiztarra firmó en unos meses dos contratos diferentes, el último con vinculación hasta 2028.

La confianza en Urko no ha cambiado y los técnicos siguen hablando maravillas de un futbolista que a partir de enero se ha quitado una mochila de encima saliendo de la Real para disputar los partidos que no iba a tener a las órdenes de Imanol. De hecho, si la dirección deportiva apostó fuerte por el vitoriano no ha ocurrido lo mismo con el que fuera entrenador txuri-urdin, que no le dio confianza ni los partidos que necesitaba para poder rendir en condiciones. Cierto es que el pivote tampoco demostró este curso en las pocas apariciones que dispuso, quizás lastrado por lo que sucedió también en el pasado verano. En la primera jornada de Liga en la derrota ante el Rayo (1-2) no estuvo acertado y ya no jugó más en competición doméstica hasta fichar por el Espanyol.

El campeón de Portugal estaba dispuesto a ficharle el pasado verano, pero la Real no se sentó a hablar; se cree mucho en Urko

El Espanyol de Fran Garagarza, que quiere a Urko también este verano, no es el único club que se ha interesado por el centrocampista durante los últimos meses. Varios equipos ya han consultado con su entorno la situación, aunque a todos ellos se le ha trasladado que la idea es que siga en la Real. El propio Urko se despidió de la afición perica tras conseguir la salvación con el Espanyol. «Pericos, llegó el momento de despedirme. Queria agradecer al Espanyol por confiar en mí cuando más lo necesitaba, al staff y a mis compañeros que me acogieron como a uno más y hicieron que me sintiera como en casa. Agradecer a los que habéis estado toda la temporada animándonos, ¡juntos lo hemos conseguido! Me voy feliz por haber defendido este escudo y por cumplir el objetivo de dejar al Espanyol donde se merece. Estaré siempre muy agradecido y siempre seré un perico más. Força Mágico», posteó en sus redes sociales. A Manolo González le encantaría retener al futbolista, algo que apunta a no suceder.

No obstante, otro de los clubes que más interés puso con hacerse con los servicios de Urko y que hubiese cambiado la carrera del realista es el Sporting de Portugal, que estaba en disposición de realizar una oferta por el vitoriano. La Real ni se sentó a hablar con el club luso porque entendió que el gasteiztarra iba a ser un hombre importante en el futuro, como apunta a serlo en los próximos años. El club lisboeta no era un cualquiera porque además jugar esta temporada la Champions League ha ganado la liga portuguesa por delante de Benfica, Oporto y Braga mientras que este fin de semana se ha proclamado campéon de Copa. La Real ni valoró la opción.

En la última semana de mercado varios equipos también preguntaron por Urko para obtener sus servicios en forma de cesión, pero Imanol quiso tener la mejor y más larga plantilla posible y finalmente no salió en agosto de 2024. La situación se enrareció para el futbolista tras disputar el primer encuentro de Liga ante el Rayo (1-2), donde Urko no estuvo bien en esa primera mitad. Vio una pronta amarilla y fue sustituido al descanso para que entrara Zubimendi. En el siguiente choque una vez cerrado el mercado Urko desapareció de los planes de Imanol incluso quedándose fuera de muchas convocatorias. De agosto a diciembre solo disputó cuatro partidos como realista, algo que obviamente lastró en su confianza de cara a las próximas semanas. En liga acumuló nueve suplencias sin minutos mientras que se quedó fuera de la lista en diez ocasiones. Tampoco le fueron mejor las cosas en la Europa League mientras que sí que se le abrió una ventana a finales de noviembre con el inicio de la Copa. El vitoriano tan solo se puso la blanquiazul ante el Jove Español y Conquense en Copa y ante el Dinamo en Europa League. Era carne de cesión, pero visto lo visto lo mejor hubiese sido hacerla antes y no en enero porque Urko perdió confianza hasta llegar a Barcelona.

Imprescindible en el Espanyol

La situación de Urko cambió por completo cuando se activo su cesión al Espanyol. El gasteiztarra fue suplente con la Real en Mestalla el día que el equipo cayó 1-0 ante el Valencia y a los seis días ya estaba jugando con la camiseta perica. Manolo Gonzlález le otorgó las llaves del equipo y le ha puesto titular en todos los partidos de la segunda vuelta salvo en uno. Los catalanes no pagaron la cláusula del miedo que se establecio en el contrato del futbolista y se quedó fuera de la convocatoria ante la Real. Urko no se vistió de corto por una situación contractual, si no hubiese sido titularísimo ante el grupo de Imanol.

El pivote ha concluido la temporada con 17 partidos como perico y salvo en el primero, en el que apenas no se entrenó con su nuevo equipo, ha sido titular en los dieciséis restantes. En nueve de ellos, además, completó los noventa minutos en un doble pivote, la mayoría de las veces con Pol Lozano, un sistema de juego que parece venirle mejor que jugar como pivote único. En todo caso, Urko ha corroborado con fútbol que es un futbolista a tener en cuenta aunque a sus 24 años todavía tiene mucho margen de mejora. En julio estará en la pretemporada para tratar de hacerse un hueco en la medular.

