Los aficionados de la Real Sociedad, a Mestalla sin pipas El partido entre Valencia y Real Sociedad será el primer encuentro sin pipas en Mestalla, tras la prohibición del conjunto ché

J.M. Sábado, 16 de agosto 2025, 10:21 Comenta Compartir

Los aficionados de la Real Sociedad que acudan este sábado a Mestalla para presenciar el estreno liguero de Sergio y sus futbolistas en Valencia tendrán que hacerlo sin pipas.

Así lo dio a conocer este viernes el conjunto ché a través de un comunicado, en el que explican que desde la primera jornada de la presente temporada se prohibe comer pipas en todo el recinto de Mestalla «por razones de salubridad».

«El Valencia CF informa que, desde esta temporada 2025-26, no estará permitido el consumo de pipas en el Camp de Mestalla. Esta medida ha sido tomada para garantizar la salubridad en las gradas de nuestro estadio, dado que tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando, además, todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al Camp de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido», han señado en la previa al Valencia - Real Sociedad que se disputará este sábado desde las 21.30 en el estadio valenciano.

Una medida para la que el conjunto valencianista ha pedido colaboración a todos sus aficionados y que este sábado involucra también a los aficionados realzales que se desplacen hasta Valencia

«A todos nos gusta sentirnos como en casa en nuestro estadio. Valencianista, tu colaboración es fundamental para ayudar a mantener limpio y cuidar el entorno que compartimos».

ℹ️ Desde esta temporada, no estará permitido consumir pipas en el Camp de Mestalla por razones de salubridad



Valencianista, tu colaboración es importante para ayudar a cuidar el entorno que compartimos 🏟️ — Valencia CF (@valenciacf) August 15, 2025

Cabe destacar que el Valencia no es el único club de LaLiga en prohibir o llevar a cabo iniciativas con el objetivo de reducir el impacto negativo de comer pipas en los campos de fútbol, por la suciedad que estas generan. Precisamente la propia Real Sociedad llevó a cabo hace unos años una iniciativa para concienciar a los fans de no tirar las cáscaras de pipas al suelo, las cuales cada temporada suponen cerca de tres toneladas de residuos en Anoeta.