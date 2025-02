La presión añadida para Take Kubo: «Me piden cuatro goles por la calle porque son cuarenta puntos en su Fantasy»

J. F. San Sebastián Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:38 Comenta Compartir

Su presencia no pasa desapercibida allá por dónde pasa, ya sea un terreno de juego o una calle de San Sebastián o de prácticamente cualquier ciudad del mundo. Take Kubo (Kawasaki, 2001) es uno de los jugadores más conocidos en todo el planeta que jamás hayan vestido la camiseta de la Real Sociedad, aclamado por sus dotes para el fútbol y también por su simpatía. Una popularidad que también le supone una presión añadida, según ha confesado.

En unas declaraciones a DAZN, el delantero japonés explica cómo vive las peticiones de sus fans. Kubo es conocido por su amabilidad, como lo demuestra el hecho de que ha llegado a estar dos horas firmando autógrafos en una jornada de puertas abiertas tras un entrenamiento de la Real Sociedad en Zubieta. O por detener su coche con frecuencia para saludar y fotografiarse con los alumnos del centro educativo cercano a las instalaciones del club.

Sin embargo reconoce que hay una parte que podría llevar mejor, en referencia a la insistencia de algunos aficionados para que meta más goles. Take Kubo explica, entre otros temas, que en ocasiones «en la calle me paran para decirme que me tienen en su 'Fantasy' y que les he ayudado a ser líderes de su juego o que tengo que meter más goles«. El futbolista señala que »la gente se pasa, ¿no? te piden que metas cuatro goles porque eso les da 40 puntos, algo así«. Con su desparpajo habitual, Kubo reconoce que »yo como no tengo el juego, no me entero«.

Take Kubo se ha convertido en una pieza fundamental para Imanol Alguacil. Durante esta temporada ya ha disputado 23 partidos de liga con 16 titularidades y cuatro goles marcados. Además ha disputado ocho encuentros más en la Europa League y dos en Copa del Rey.