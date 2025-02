Phil Ball: «Me hubiera gustado más el Tottenham por la novedad y creo que podemos pasar»

Una charla con Phil Ball sobre la Real y fútbol da para mucho.En lo cuantitativo, pero sobre todo en lo cualitativo. Puede ser un ... café en su barrio de El Antiguo, donde lleva afincado los últimos treinta años, o una pinta en el Royal Oak de Mánchester, a donde seguro van muchos seguidores de la Real. «Ojo que Mánchester es una ciudad muy interesante, hay muchas cosas que ver», comenta Ball. Tiene claro que hubiera preferido el Tottenham «por aquello de la novedad» y ve la eliminatoria ante los 'diablos rojos' «muy pareja». El nivel de conocimiento del periodista inglés sobre el Manchester United es extensísimo.

– ¿Tienen que estar contentos los seguidores de la Real con el sorteo?

– Yo creo que sí, hombre. Por dos razones. Una, porque el United siempre es un atractivo. Es una atracción mundialmente hablando. Aunque ya nos estamos acostumbrando a jugar con ellos, ¿no? Y la segunda, porque van bastante mal. Se dice por Mánchester que si terminan después de la posición media de la tabla, será la primera vez desde la temporada 1989/90 que han terminado en la segunda mitad.

– ¿Y eso cuándo fue?

– En el primer año de Sir Alex Ferguson, cuando estaban hablando de despedirle, fíjate. Porque había empezado mal. Y un gol de Mark Robbins en la FA Cup le salvó la vida en aquel año, pero terminaron mal. Y en el siguiente, creo que ganaron todo y luego empezó esa época gloriosa del United.

– Dice que esta temporada no andan muy finos, pero la pasada con Ten Hag al frente tampoco.

– Eso es.De hecho juegan la Europe League porque ganaron contra todo pronóstico la FACup. Terminaron octavos el año pasado, obviamente fuera de la Champions. Y como tienen también problemas fiscales, vamos a decir, por toda la deuda que han creado pues la crisis es deportiva e institucional.

– ¿Problemas fiscales el United?

– A ver, tienen que pagar a los Glazers, que son los propietarios. Los Glazers obviamente como el Manchester City pueden tener problemas, pero la valuación del club es de 6 billones de euros. Así que, los problemas son relativos. Jim Ratcliffe ya ha comprado un 25% de las acciones y obviamente tiene el mando porque está más presente en el día a día, ya que los Glazers están en América disfrutando de su pasta, ¿no? Con lo cual se presenta algo curioso que es que el United ha puesto en el mercado a Garnacho. Así que, si están dispuestos a vender sus activos, el Manchester United tiene un problema.

– Algo inusual en un club así.

– Correcto. Y van decimoquintos, con 28 goles metidos y casi 40 recibidos. Tiene mala pinta, pero el otro problema yo creo que es institucional en el sentido de que gastó bastante pasta y parecía que Ten Hag no entendió culturalmente lo del Mánchester. Un poco en plan Van Gaal, ¿no? 'Siempre negativo'. (Ríe). Compró a Casimiro, Eriksen, tiene a Luke Shaw, tiene a Maguire. Son activos muy viejos, que obviamente han perdido bastante valor en el mercado. Entonces, tienen a estos tíos que nadie va a comprarles y el déficit de la compra y venta de estos jugadores es alto.

– ¿Es optimista con la Real?

– Yo creo que sí. Aunque siempre hay que tenerle respeto al Manchester United. Tienen ese sistema de 3-4-3, que Amorim insiste rígidamente, ¿no? Y aunque el portugués obviamente tuvo éxito con Sporting de Lisboa en este momento los números del United son cuatro partidos ganados de catorce. Incluso se habla de despedirle pero es imposible. Fiscalmente es imposible.

– ¿Le hubiera gustado más que hubiese tocado el Tottenham en el sorteo?

– Pues, he de ser sincero, sí. Sobretodo por la novedad. Pero bueno, tampoco andan bien, ¿eh? Hombre, es un pelín más estable que el Manchester United. El problema es que el Postecoglou, el entrenador australiano que tienen, es un fenómeno, ¿no? Y también tiene sus ideas tácticas, que simplemente son un poco más caóticas. Pero el Tottenham no sabe defender. Y es llamativo que ganaron la semana pasada al Manchester United 1-0. Así que Manchester no fue capaz de meter un gol ni contra estos.

– Así que ve posibilidades de que pase la Real.

– ¡Claro que sí! Además, nada más terminar el sorteo me he metido en un par de foros, un poco random, del United y se acuerdan de que la Real les ganó hace un par de años 0-1. Es que la eliminatoria tiene tela para el United.

– Diga.

– Porque es casi imposible para ellos que se puedan meter en Champions. La única manera de colarse es a través de la Europa League.Porque, hay que ser sinceros, el nivel que tiene el Manchester United le pide jugar todos los años la Champions. Y solo lo va a poder hacer si gana la Europa League.Con lo que seguro que van a poner mucho empeño en derrotar a la Real.

– ¿Jugadores desequilibrantes?

– Yo me quedo con Garnacho y Bruno Fernandes.Casimiro siempre me ha gustado pero no juega con Kroos y Modric al lado. Mainoo está lesionado,Rashford cedido y Onana a veces hace cada cantada... Creo que la eliminatoria está muy igualada.

– ¿Tiene mucha importancia que la vuelta sea en Old Trafford?

– No sé, no lo creo. De hecho pienso que se exagera un poco eso de que la ida en casa es peor. No tengo esa sensación. A ver, si la Real por ejemplo va con un 1-0 de ventaja, el United va a intentar meterle mucho ritmo al partido y encerrar lo antes posible a la Real atrás.Pero es que la Real creo que defiende bastante bien y el Manchester United no está muy bien de local.El último partido lo perdió contra el Crystal Palace, por ejemplo.

– Habrá desembarco txuri-urdin en Mánchester.

– Seguro. Creo que unos 4.000 seguidores podrán viajar.Porque, no nos engañemos, aunque no esté en su mejor momento, sigue siendo un partido contra el Mánchester United y sigue siendo un partido en Old Trafford, que es un campazo para 74.000 espectadores.

– ¿Merece la pena ir a Manchester o mejor viajar a Liverpool y después ir en tren?

– No, no. ¡Ir a Mánchester¡ (Rotundo). Liverpool solo tiene para ver The Cavern (donde se iniciaron Los Beatles) y además el acento que tienen es incomprensible (Ríe). Mánchester es una ciudad culturalmente muy interesante, tiene barrios bonitos y es una ciudad que respira fútbol por todos los lados. Si los seguidores de la Real encuentran un vuelo directo es un viaje muy chulo. Podrán visitar algún pub, tomar unas pintas y ojalá ver a la Real pasar de ronda.

– Hasta los 'Oasis' nos animarán.

– Por supuesto.Los hermanos Gallagher (Liam yNoel) son tan fans del Manchester City que les alegrará que pase la Real.