Sergio Francisco, durante el último entrenamiento antes de que la Real se mida al Barça. Morquecho
Real Sociedad

«Va a ser un partido duro, tendremos ocasiones y habrá que saber aprovecharlas»

La Real de Sergio Francisco, que se mide este domingo a un Barça con una media de tres goles por encuentro, llega a Montjuïc «con una plantilla preparada para lo que le pida el míster»

Xabier Manzanares

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:44

La Real Sociedad viaja este domingo (18.30 horas) a Montjuïc, donde le espera un todopoderoso Barcelona que buscará apagar las luces de optimismo encendidas ... en el banquillo txuri-urdin tras la última victoria frente al Mallorca en Anoeta. No será un partido sencillo, pero como ha manifestado Sergio Francisco, «tendremos ocasiones y habrá que saber aprovecharlas». La dinámica del equipo parece otra después de sumar de tres por primera vez en lo que va de temporada. «Lo que nos ha costado ganar ha hecho que las semanas sean más largas. Veo al equipo preparado para el partido y todos los jugadores convocados están listos para jugar lo que les pida el míster», ha añadido.

