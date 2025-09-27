«Va a ser un partido duro, tendremos ocasiones y habrá que saber aprovecharlas»

La Real Sociedad viaja este domingo (18.30 horas) a Montjuïc, donde le espera un todopoderoso Barcelona que buscará apagar las luces de optimismo encendidas ... en el banquillo txuri-urdin tras la última victoria frente al Mallorca en Anoeta. No será un partido sencillo, pero como ha manifestado Sergio Francisco, «tendremos ocasiones y habrá que saber aprovecharlas». La dinámica del equipo parece otra después de sumar de tres por primera vez en lo que va de temporada. «Lo que nos ha costado ganar ha hecho que las semanas sean más largas. Veo al equipo preparado para el partido y todos los jugadores convocados están listos para jugar lo que les pida el míster», ha añadido.

Una de las grandes novedades es la segunda convocatoria consecutiva de Álex Le Barbier, mientras que Aritz Elustondo causa baja de última hora. «Tenía la convicción de que Elustondo pudiera llegar a tiempo, pero finalmente no ha evolucionado como esperábamos y no entra en la convocatoria. Le Barbier estará con nosotros en Barcelona y, si lo hemos elegido, es porque lo vemos completamente preparado para jugar lo que se le pida», ha explicado el irundarra.

El Barça, que promedia tres goles por partido, afronta el choque con las bajas de Raphinha y Joan García, y con la duda sobre el posible regreso de Lamine Yamal. «Será muy difícil ganarles en ocasiones porque han demostrado que tienen las herramientas suficientes como para hacer mucho daño. Tendremos que tratar de frenar sus ofensivas y aprovechar las nuestras», ha señalado Sergio Francisco. El conjunto de Flick, además, tiene en el horizonte el partido intersemanal de Champions contra el PSG, aunque el txuri-urdin lo ha descartado como un factor a tener en cuenta. «No creo que estén pensando en el martes en vez de en el domingo; si yo fuera entrenador no lo haría así. Supongo que estarán metidos en el partido contra nosotros».

Sergio Francisco también ha sido preguntado por la entrada de Sadiq en el tramo final contra el Mallorca. «Lo que se genera fuera del campo le doy la importancia que tiene. Lo dije claro: en función de lo que siento en los entrenamientos convoco a los jugadores y decido el plan de partido. En ese escenario han entrado Karrika o Sucic, todos están preparados; lo que les pido es que, al terminar la semana, estén listos para que el míster les elija. Al enfado de Karrikaburu el otro día se le dio demasiado bombo».