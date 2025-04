Máxima incertidumbre

Decía Lillo, que sin duda ha sido el entrenador de la Real que mejores frases ha dejado, que el ser humano puede soportar toneladas de ... dolor pero ni un gramo de incertidumbre. Una verdad como un templo. No hay más que ver cómo se están derrumbando las bolsas estos días simplemente por la incertidumbre que ha desatado Trump con su guerra arancelaria. El realzale también necesita certezas para sentirse seguro y ahora mismo no las tiene, al ver amenazada la continuidad de su patrón en estos seis brillantes años.

Hasta ahora el presente deportivo había dejado en un segundo plano esta cuestión porque había otras prioridades que atender como la eliminatoria europea ante el Manchester United o el sueño de jugar una final con público después de 37 años. Pero esos objetivos ya son historia y a pesar de que pelear por entrar por sexta vez consecutiva en Europa es un reto atractivo, la cuestión que más preocupa en el entorno txuri-urdin es quién va a patronear la trainera la próxima temporada. Algo perfectamente entendible en un club que siempre ha presumido de trabajar bien el medio y el largo plazo.

Los contados mensajes que nos llegan de los protagonistas tampoco contribuyen a tranquilizarnos. Imanol ha confesado que desde agosto tiene encima de la mesa una propuesta para firmar un contrato por los años que desee. También ha dicho que antes de renovar necesita comprobar si el equipo ha crecido y que no se imagina una Real sin él. Todo ello invita a pensar en que si no lo ha hecho ya puede ser porque piensa marcharse o porque quiere garantizarse una cuota de poder en la confección de la plantilla. Yo me inclino a pensar en que aquí está el quid de la cuestión.

Hasta cierto punto es normal que la perspectiva de entrenador y club no siempre sean coincidentes al 100% por mucho que las relaciones personales sean buenas. La política de la Real es trabajar con talento joven y generar valor desde él, y ello requiere de tiempo, que en este fútbol de consumo rápido es un bien escaso. Imanol viene de perder a Merino y Le Normand, sabe que va a vivir otro verano movido con Zubimendi y es consciente de que cuando las cosas van mal la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, el del entrenador.

En estos años de éxitos varias de las apuestas del club en el mercado no han tenido después el protagonismo que se esperaba sobre el césped. Pasó con Momo Cho hace dos años, con Sadiq el pasado o con Zakharyan y Óskarsson en el presente curso. Imanol no se casa con nadie y apuesta por el que rinde sin mirar otras consideraciones. Si Aramburu y Marín juegan con asiduidad es porque se lo han ganado y si Óskarsson solo ha sido titular en 9 jornadas de las 30 jornadas de Liga es porque aún le ve muy verde. Tampoco le tembló el pulso la temporada pasada para situar a Oyarzabal de 'nueve' teniendo a tres delanteros centros en la plantilla como Sadiq, André Silva y Carlos Fernández. Los números le avalan, los éxitos están ahí y poco se puede achacar al oriotarra, que ha jugado tres semifinales de Copa en seis años y va camino de la sexta clasificación europea consecutiva.

Desde la Real tratan de transmitir tranquilidad, aunque el «lo que tenga que ser, será» de Aperribay a los micrófonos de Movistar en Las Palmas nos dejó con la mosca detrás de la oreja. Al club le habría gustado tener resuelto este frente hace tiempo, más si cabe teniendo en cuenta la marcha de Roberto Olabe, porque perder también a Imanol representaría un importante contratiempo para su proyecto deportivo.

El recuerdo de Montanier

Con todo, no es la primera vez que el presidente afronta una situación similar. En 2013 vivió algo parecido con Montanier, que acaba contrato mientras peleaba por la Champions. El francés, que había dado continuidad a tres jóvenes como Iñigo Martínez, Illarramendi y Pardo, entendía que Zubieta no daba para más y que había que reforzar la plantilla, algo que chocaba con la apuesta por la cantera del club. Al final, la oferta que le hizo desde el Rennes el multimillonario François Pinault vino bien a todos para endulzar su adiós. Ojalá que el 'affaire Imanol' tenga un desenlace más feliz.