Aficionados de la Real Sociedad ya tiñen de azul y blanco las calles de Oviedo. B. B.

Marea txuri-urdin en Oviedo

Alrededor de 700 aficionados de la Real ya pasean por las calles antes del partido

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado Especial a Oviedo

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:43

Paseas por la calle Gascona de Oviedo y todo son sidrerías y camisetas de la Real. En un cartel se puede leer: menú asturiano con ... pote asturiano, cachopo, pan, postre y vino o sidra a razón de 25 euros. Los aficionados txuri-urdin se agolpan en las terrazas degustando 'sidrina' esperando la hora de partido. Un Real Oviedo-Real Sociedad en el Carlos Tartiere siempre es un planazo por mucho que hace casi 25 años que no se puede disfrutar de un encuentro entre ambos equipos salvo la ronda de Copa de hace unos años.

