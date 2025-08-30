Marea txuri-urdin en Oviedo

Paseas por la calle Gascona de Oviedo y todo son sidrerías y camisetas de la Real. En un cartel se puede leer: menú asturiano con ... pote asturiano, cachopo, pan, postre y vino o sidra a razón de 25 euros. Los aficionados txuri-urdin se agolpan en las terrazas degustando 'sidrina' esperando la hora de partido. Un Real Oviedo-Real Sociedad en el Carlos Tartiere siempre es un planazo por mucho que hace casi 25 años que no se puede disfrutar de un encuentro entre ambos equipos salvo la ronda de Copa de hace unos años.

Los afortunados que tienen entrada ya tiñen de azul y blanco la ciudad. 1.800 realzales se apuntaron y pidieron localidad en el Tartiere, pero solo algo más de 650 realistas se podrán ubicar en la zona visistante de un estadio que estará a reventar como en la Primera jornada ante el Real Madrid. Sin suerte, ha habido aficionados txuri-urdin que han pagado hasta 80 euros para comprar entradas en otra zona del campo.

La afición de la Real disfruta tranquilamente de un bonito ambiente, pese a que la prensa local tira de pasado. Ni olvido ni perdón. «Cuentas pendientes», titula La Nueva España recordando aquel Real-Osasuna del 2001 y la derrota del Oviedo ante el Mallorca que mandó al conjunto azulón a Segunda división. Hay que recordar que si el equipo asturiano hubiese ganado su partido se hubiese mantenido en Primera. Sea como fuere, la previa está siendo estupenda puesto que en el cielo de Oviedo no hay ni una sola nube y una temperatura perfecta de 25 grados.

Los tres puntos son fundamentales para los dos equipos pese a que la liga no haya hecho más que empezar. El Oviedo ha perdido sus dos partidos y todavía no ha hecho gol mientras que la Real no conoce la victoria, pero tampoco ha perdido. Dos puntos ante Valencia y Espanyol no son tan malos si te marchas con cinco al parón. De lo contrario, las dos semanas se harán largas hasta que el Real Madrid aterrice en Donostia el sábado 13 tras el parón internacional. Conviene llegar con el buche lleno de sidra y cachopo, pero también con tres puntos.