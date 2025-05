Si no marcas un gol en la mitad de tus partidos de Liga...

Bruno Parcero San Sebastián Viernes, 16 de mayo 2025, 00:09 Comenta Compartir

La Real Sociedad no ha marcado un gol en la mitad de sus partidos de Liga, siendo el equipo de la competición que más ... veces se ha quedado sin ver puerta. Definitivamente, hay datos que no son fríos. Traducido, significa que en 18 de los 36 encuentros que ha disputado, el conjunto txuri-urdin no ha podido aspirar a más de un empate sin goles, es decir, que en el mejor de los casos sólo habría podido sumar 18 de los 54 puntos en juego, cuando la realidad es que sólo ha logrado cuatro, que son los partidos que han finalizado con un cero a cero en el marcador. Con semejante rémora, y por mucho que defensivamente el grupo haya mantenido cierto nivel –es el segundo que más porterías a cero tiene (13) junto a Real Madrid y Athletic–, haberse clasificado para Europa hubiera rozado el milagro.

Esta tendencia ha sido una constante a lo largo de todo el año, pero ha sido más acusada en la segunda vuelta, sobre todo en este tramo final. La Real suma cuatro partidos consecutivos sin marcar, cinco de los seis últimos y diez de los diecisiete de esta segunda mitad del campeonato. PARTIDOS SIN MARCAR EN LIGA 1. Real Sociedad 50% (18/36)

2. Getafe 44% (16/36)

3. Valladolid 39% (14/36)

4. Leganés 39% (14/36)

5. Alavés 36% (13/36)

6. Mallorca 36% (13/36)

7. Girona 28% (10/36)

8. Espanyol 28% (10/36)

9. Las Palmas 25% (9/36)

10. Valencia 25% (9/36) El equipo no marca un gol desde que Mikel Oyarzabal hiciera el 1-2 en La Cerámica frente al Villarreal en un partido en el que terminaría sumando un punto. Y eso fue el 20 de abril. Desde entonces acumula 431 minutos sin poder celebrar un tanto. Entre los peores de Europa Pero ¿es normal que un equipo de fútbol de primer nivel no consiga ver puerta en la mitad de sus partidos? Pues la verdad es que no. Si tomamos como referencia los 96 clubes que conforman las cinco grandes ligas europeas, vemos que sólo el Montpellier, que lleva descendido varias semanas y que ha sumado 16 puntos en 33 encuentros, acumula un peor porcentaje de partidos sin marcar: un 58%. PARTIDOS SIN MARCAR EN LAS 5 GRANDES LIGAS 1. Montpellier (Ligue 1) 58% (19/33)

2. Real Sociedad (LaLiga) 50% (18/36)

... Lecce (Serie A) 50% (18/36)

4. St. Pauli (Bundesliga) 48% (16/33)

5. Hellas Verona (Serie A) 47% (17/36)

6. Stade de Reims (Ligue 1) 45% (15/33)

7. Leicester (Premier) 44% (16/36)

8. Venezia (Serie A) 44% (16/36)

... SS Monza (Serie A) 44% (16/36)

10. Getafe (LaLiga) 44% (16/36) El Lecce de la Serie A italiana calca el 50% txuri-urdin, mientras que en la Bundesliga alemana el St. Pauli tiene un 48% y en la Premier League inglesa el Leicester acumula un 44%. En la Liga, tras la Real aparece el Getafe de Bordalás, con un 44% y luego el descendido Real Valladolid, con un 39%. Hasta catorce equipos de LaLiga figuran por debajo del 30% de partidos sin marcar. Poco más que decir. Noticia relacionada El empate del Rayo deja sin opciones matemáticas de ir a Europa a la Real Sociedad De todos ellos, el Montpellier ya hemos dicho que descendió hace semanas, lo mismo que el Leicester en Inglaterra, mientras que el Lecce ocupa puesto de descenso a dos choques de la conclusión y el St. Pauli se ha salvado matemáticamente en la penúltima jornada gracias a su mejor golaveraje con el Heidenheim. Aquí el Getafe no va a bajar, pero el Valladolid ya lo ha hecho. PEOR PROMEDIO GOLEADOR EN LALIGA 1. Valladolid 0,70 (26/36)

2. Getafe 0,86 (31/36)

3. Real Sociedad 0,88 (32/36)

4. Real Mallorca 0,94 (34/36)

5. Leganés 0,97 (35/36)

6. Alavés 1 (36/36)

7. Rayo Vallecano 1,02 (37/36)

8. RCD Espanyol 1,05 (38/36)

9. UD Las Palmas 1,11 (40/36)

... Sevilla 1,11 (40/36) También el promedio goleador de los realistas es de los peores de las grandes competiciones. Sus 0,88 goles por partido le sitúan en décima posición en las cinco grandes ligas en una lista en la que cinco de esos equipos ya han consumado su descenso (Montpellier, Southampton, Valladolid, Monza y Leicester) y dos miran su futuro con preocupación (Lecce y Empoli). La lupa en la Real Si ponemos la lupa únicamente en la Real vemos que es el segundo peor local de la competición tras el Alavés (47%), ya que en Anoeta no ha marcado en ocho de los 18 encuentros disputados (44%), mientras que, como visitante, a su 56% de partidos sin ver puerta sólo se acerca el Getafe (50%). Para hacernos una idea, Osasuna y Betis han hecho un gol en todos sus partidos en El Sadar y el Villamarín; Barcelona, Real Madrid, Atlético y Villarreal sólo se han quedado sin marcar en casa en el 6% de sus duelos; el Celta, en un 11%; el Rayo, en un 12% y Valencia, Sevilla, Athletic y Las Palmas, en un 17%. PEOR PROMEDIO GOLEADOR EN LAS 5 GRANDES LIGAS 1. Montpellier (Ligue 1) 0,69 (23/33)

2. Lecce (Serie A) 0,69 (25/36)

3. Southampton (Premier) 0,69 (25/36)

4. Real Valladolid (LaLiga) 0,70 (26/36)

5. SS Monza (Serie A) 0,75 (27/36)

6. Empoli (Serie A) 0,80 (29/36)

7. St. Pauli (Bundesliga) 0,84 (28/33)

8. Leicester (Premier) 0,86 (31/36)

9. Getafe (LaLiga) 0,86 (31/36)

10. Real Sociedad (Laliga) 0,88 (32/36) Y unos pocos datos más que ilustran los problemas ofensivos que esta temporada está teniendo la Real. Los txuri-urdin marcan un gol cada 101 minutos (0,88 por partido) y reciben uno cada 77 (1,17 por encuentro). Son el 16º equipo que más goles marca en casa (17), el 16º que más anota a domicilio (15) y el 18º de toda la competición (32). Y eso que su 53% de posesión le sitúa junto al Celta como el cuarto equipo que más uso hace del esférico. El problema es que con ese uso es el 15º que más tira a puerta (3,4) y el 18º que más asistencias da (0,6). Traducido, la Real sólo ha podido ganar el 33% de sus partidos ligueros. Así no da para ir a Europa.

