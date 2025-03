¿Tan mal juega este Manchester United?

IMANOL TROYANO Miércoles, 5 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

1 Línea de tres centrales innegociable

El Manchester United estaba totalmente convencido de que Rúben Amorim era el entrenador ideal para reflotar el proyecto una vez dada por amortizada la era Ten Hag. El neerlandés abrió la puerta de Old Trafford a la escuela de juego del Ajax y los dirigentes mancunianos decidieron darle una vuelta de tuerca a esa filosofía con el joven técnico portugués. Pagaron los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión al Sporting de Portugal para hacerse con sus servicios. El luso llegó a finales de noviembre y en 24 partidos no le ha dado tiempo para enderezar el rumbo del equipo. Enseguida trató de instaurar su idea de juego. La línea de tres centrales es innegociable en su dibujo 1-3-4-3 con balón, que se transforma con matices en fase defensiva en un 1-4-4-2. De momento este sistema sigue sin aliviar las penas del United, principalmente en encuentros en los que parte con el cartel de favorito.

2 La posición de Bruno Fernandes

El portugués no encaja en el traje diseñado por Amorim. O por lo menos no se le ve tan cómodo cuando el balón comienza a rodar. El centrocampista está actuando fundamentalmente en dos ubicaciones. En el doble pivote o como interior detrás del punta. De una forma u otra siempre acaba recibiendo la pelota demasiado atrás. Tiene que bajar a la base de la jugada para iniciar la construcción y su influencia en el juego se pierde en tres cuartos de campo. No es el mediapunta de los últimos enfrentamientos contra la Real. Cuanto más alejado del área, mejor para el conjunto txuri-urdin, porque sigue siendo el cerebro del equipo.

3 Carrileros de perfil defensivo

Una línea defensiva formada por tres jugadores suele implicar de manera automática la presencia de dos carrileros largos por fuera. Este United no es la excepción. Lo que ocurre es que Amorim emplea dos jugadores de marcado carácter defensivo para llevar a cabo esa labor. Los laterales Mazraoui, Dorgu y Dalot son los tres jugadores que vienen desempeñando esa función y ninguno de ellos destaca por su capacidad ofensiva. Quizás la chispa de Dorgu pueda acercarse algo más a lo que se espera de ese rol, pero por normal general Amorim carece de ese perfil desequilibrante por fuera. El portugués ha perdido por lesión a Diallo para lo que resta de curso, quien sí interpretaba esa labor de extremo-carrilero, incluso Antony, antes de marcharse cedido al Betis, había desempeñado ese cometido en momentos puntuales. Los ingleses insisten aun así en llevar el balón hacia fuera para construir sus ataques.

4 Garnacho, el más desequilibrante

El autor del gol del triunfo del Manchester United en el encuentro en Anoeta en la Europa League de la campaña 22/23 es el jugador más peligroso del plantel. Al menos, el más desequilibrante en el uno contra uno. Garnacho va a ser uno de los hombres a vigilar por los realistas, aunque como sucede con Fernandes, el argentino no está jugando en su posición más favorecedora pegado a la banda izquierda. Lo está haciendo como interior izquierdo, por detrás del punta, desenvolviéndose en posiciones interiores, aunque su instinto le lleva a abrirse de manera natural para encarar mejor a su par. Por dentro, con tanto tráfico es menos peligroso, pero no dejará de ser una de las grandes amenazas de este United sin Diallo, quien estaba siendo el atacante más poderoso del equipo hasta la lesión.

5 Hojlund es una isla

El United no anda sobrado de referencias arriba. Hojlund es el delantero indiscutible, pero no da la sensación de estar bien asistido por sus compañeros. Suele estar rodeado del mencionado Garnacho y de Zirkzee, aunque a este último le está costando integrarse como segundo punta. No casa bien este tridente y el danés se muestra en ocasiones como una isla. Fernandes es el que más insiste en buscarle con envíos verticales, por lo que los centrales de la Real tendrán que estar atentos para evitar su conexión.

Comenta Reporta un error