¿Caerá un sexto campeón de Europa ante la Real Sociedad en el Reale Arena?

2024. Real 2 - Ajax 0. Aramburu celebra con Zubeldia un gol que le sería anulado por fuera de juego con Pasveer batido. El cuadro txuri-urdin no lo lamentaría porque ganaría con holgura gracias a los tantos de Barrenetxea y Kubo.

Miguel González San Sebastián Miércoles, 5 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Real se va haciendo mayor en Europa. No cuenta con ningún título internacional en sus vitrinas–estuvo cerca de jugar la final de la Copa de Europa en 1983–, pero hace dos años que superó la barrera de los cien partidos en la eliminatoria ante la Roma y suma veinte participaciones en distintos torneos continentales desde que inició su andadura en 1974 ante el Banik Ostrava checo. En este camino puede presumir de haber ganado a cinco campeones de Europa en Donostia y mañana (18.45 horas) intentará engordar esta lista con la presencia del Manchester United. Victorias de prestigio que hacen importante a un club.

Desde la creación en 1955 de la Copa de Europa, reconvertida en la Champions en 1992, únicamente 23 clubes han inscrito su nombre en el palmarés. Son los intocables del olimpo futbolístico. El último fue el Manchester City de Guardiola en 2023 y en la lista de espera hay grandes equipos que sueñan con hacerlo alguna vez como el PSG, Arsenal, Tottenham, Roma o Atlético de Madrid, entre otros.

De esos 23 elegidos, la Real se ha enfrentado a nueve campeones de Europa en suelo guipuzcoano y ha derrotado a cinco, algo que le aportado fama y prestigio internacional. Inter de Milán, Celtic de Glasgow, PSV Eindhoven, Benfica y Ajax han mordido el polvo en Donostia y el objetivo del conjunto de Imanol es añadir al United a esta relación para viajar a Old Trafford con esperanzas de alcanzar los cuartos de final de la Europa League.

Inter y Celtic, en Atocha

El primer campeón de Europa al que derrotó la Real fue el Inter en 1979 en el partido de vuelta de los treintaidosavos de la Copa de la UEFA. En la ida el cuadro italiano se había impuesto por 3-0 y en la vuelta los de Ormaetxea rozando la proeza al vencer por 2-0 con tantos de Satrústegui. Atocha llevó esa noche en volandas a los suyos. El conjunto narazurro había ganado la Copa de Europa en 1964 y 1965 con Helenio Herrera y cuando visitó San Sebastián era un rival temible como lo demuestra que cinco de sus jugadores (Bordon, Marini, Oriali, Altobelli y Causio) fueron campeones del mundo tres años más tarde en España 82.

Ampliar 1979. Real 2 - Inter 0. Idigoras y Diego celebran el segundo gol de la Real, que fue marcado por Satrústegui, ante la desesperación del meta italiano Bordon. El Inter fue el primer campeón de Europa en caer en Donostia.

Aquel triunfo permitió a la Real dar un salto de calidad en sus aspiraciones y convencerse de que podía pelear por grandes logros. En apenas tres años conquistaría dos Ligas consecutivas, se dejaría otra que tenía ganada y se llevaría la primera Supercopa de la historia.

En el momento culmen de aquel equipo campeón se llevó por delante al Celtic de Glasgow, que pasó a la historia en 1967 por ser el primer británico en levantar 'la orejona' y sin extranjeros, ya que todos sus jugadores habían nacido en un radio de 50 kilómetros respecto a su estadio. La Real le derrotó por 2-0 en la ida de los octavos de la Copa de Europa 82/83 con goles de Satrústegui y Uralde y en la vuelta aguantó bien la ventaja en Celtic Park a pesar de perder por 2-1. Su portero era el mítico irlandés Pat Bonner, que jugaría con Aldridge los Mundiales de 1990 y 1994 y estaría en activo hasta los 38 años. Toda una leyenda.

Ampliar 1982. Real 2 - Celtic Glasgow 0. Uralde disputa un balón aéreo con un rival ante la mirada de Zamora. El delantero vitoriano fue el gran protagonista de la eliminatoria al marcar tanto en Atocha como en Celtic Park.

Tres en la lista de Imanol

Aunque la mejor Real de la historia data de la década de los ochenta del siglo pasado, la actual también ha sido capaz de vencer en Anoeta a otros tres campeones de Europa con el oriotarra en el banquillo en las últimas cuatro temporadas, un reflejo del crecimiento internacional experimentado por el club.

En el curso 21/22 goleó (3-0) al PSV Eindhoven en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League para certificar el billete para dieciseisavos con un doblete de Oyarzabal y un golazo de Sorloth desde fuera del área. Fue un partido condicionado por la lluvia y en el que Imanol decidió adelantar a Zubeldia al centro del campo para ganar empaque en la zona ancha. Además del azkoitiarra, también fueron titulares aquel día Remiro, Aritz, Aihen, Zubimendi y Oyarzabal, mientras que Pacheco, Turrientes y Barrenetxea salieron en la segunda parte.

Ampliar 2021. Real 3 - PSV Eindhoven 0. Turrientes juega el balón ante la presencia del exrealista Bruma, a la izquierda, y el central Boscagli. La rotunda victoria significó el pase a la ronda de dieciseisavos de la Europa League. FÉLIX MORQUECHO

El conjunto neerlandés había sido campeón en 1988 de la mano de Guus Hiddink con un ramillete de jugadores de la talla de Van Breukelen, Gerets, Koeman o Vanenburg, y eso que para entonces el Milán ya le había fichado a Gullit, su principal estrella.

La pasada temporada la Real aplastó al Benfica –campeón en las ediciones de 1961 y 1962 con el gran Eusebio– tras una gran primera parte en la que marcaron Merino, Oyarzabal y Barrenetxea en un festival de fútbol de alta escuela. Aquel pico de excelencia, con Kubo y Barrene imparables, no lo ha vuelto a alcanzar desde entonces.

Ampliar 2023. Real 3 - Benfica 1. Oyarzabal festeja su gol mientras se lamentan el meta Trubin y Antonio Silva. La Real firmó una de sus grandes noches europeas contra un doble campeón de Europa.

El último gran triunfo data de noviembre pasado contra el Ajax, poseedor de tres Copas de Europa con Cruyff como figura y la Champions de 1995 con el gol de Kluivert. Después de una primera parte en la que le tocó sobrevivir, la Real impuso su calidad en ataque para despachar a los holandeses con los tantos de Barrenetxea y Kubo.

Ganaron Liverpool y United

En Donostia se han producido once enfrentamientos ante campeones de Europa porque Inter y Manchester United vinieron dos veces. El balance es bastante positivo para los intereses blanquiazules, porque a estas cinco victorias hay que añadir cuatro empates ante el Hamburgo (1-1) en 1983, Juventus (0-0) en 2003, United (0-0) en 2013 y el Inter de Milán (1-1) en 2023. Los únicos que han ganado en Donostia han sido el Liverpool (1-3) en 1975, que llegó en el mejor momento de su historia y pilló a una Real novel en Europa, y el propio United en 2022, un triunfo por 0-1 que no le sirvió para arrebatar a los de Imanol la primera plaza de grupo en la Europa League. Mañana el reto es ganarles y cobrar ventaja en la eliminatoria.

Comenta Reporta un error