Kubo alcanza los 100 partidos de Liga con la Real

Miguel González San Sebastián Martes, 20 de mayo 2025, 02:00

El encuentro del domingo ante el Girona, además de la despedida de Imanol y el gol de Mariezkurrena, dejó otro hecho importante como es que ... Take Kubo alcanzó su partido de Liga número cien con la Real, algo que no debe pasar desapercibido por la ascendencia que tiene el nipón dentro del equipo y del club. No lo pudo celebrar con un tanto como habría sido su deseo, pero se mostró tan incisivo y encarador como siempre, algo a destacar ahora que han venido mal dadas. Que haya dado la cara en un tramo de la temporada en el que los resultados no han acompañado, es digno de destacar.

Kubo llegó a la Real hace tres años, en verano de 2022. Pertenecía al Real Madrid y había estado cedido en el Mallorca, en dos etapas, Villarreal y Getafe. Nadie veía sus posibilidades hasta que en Donostia apostaron por él y hoy se ha convertido en uno de los líderes del equipo. Llegó para cubrir la salida de Januzaj y echar una mano a Silva en la mediapunta, ya que el canario no podía jugarlo todo. Sin embargo, con el paso del tiempo Imanol lo fijaría a la banda derecha y de ahí no lo movería, incluso en dos años en los que la Real no ha dispuesto de un '10' diferencial como había ocurrido antes con Odegaard y el propio Silva. Su primera campaña, la 22/23, fue la mejor al firmar 9 goles y 7 asistencias en 35 partidos de Liga. Curiosamente fue la que no jugó en banda, ya que lo hizo de segundo delantero acompañando a Sorloth arriba. Tanto Oyarzabal como Barrenetxea estuvieron lesionados la primera mitad del curso y se convirtió en un atacante con desborde y explosivo al estar muy cerca de la portería contraria en aquel rombo que en el centro del campo integraban Zubimendi, Merino, Brais y Silva. Los cinco partidos de Liga en los que ha marcado han acabado en victoria ante Espanyol, Valencia, Sevilla, Villarreal y Leganés Con el regreso del capitán pasó a manejarse de extremo derecho en un sistema de 1-4-3-3 en la temporada 23/24 y sus prestaciones fueron menores, aunque hizo 7 goles y 4 asistencias en 30 encuentros. Ahí echó en falta la presencia de un ariete poderoso como Sorloth que fijara a la defensa y la mayor distancia a la meta rival que facilitaba las coberturas de los adversarios sobre él. Los técnicos a los que se enfrentaba le tenían muy estudiado y cuando Barrenetxea no estaba enchufado en la banda contraria, le preparaban una jaula en su zona de la que se le hacía complicado salir. Esta temporada esa situación se ha agravado y se ha quedado en los cinco tantos que lleva en 30 partidos de Liga que ha jugado, marcados en las victorias ante Espanyol (1-2), Valencia (3-0), Sevilla (0-2), Villarreal (1-0) y Leganés (3-0), un dato que refleja la enorme dependencia que tiene el equipo de sus números. El 14 extranjero en los cien El japonés es el extranjero número 14 que alcanza los 100 partidos en la Real Sociedad, un dato que no es baladí para llevar tan solo tres temporadas en San Sebastián. Es señal de que siempre ha contado con la confianza del entrenador y de que ha respondido. Los cinco con más encuentros en su haber son Kovacevic, Vela, Bravo, Griezmann y Karpin, que vistieron en su día un mínimo de cinco campañas la elástica txuri-urdin. Kubo tiene en su mano engordar esos números porque apenas tiene 23 años y firmó con la Real Sociedad un contrato hasta 2029. Hasta ahora siempre se ha mostrado encantado en el club, aunque es lógico que ahora esté expectante como todos ante el equipo que pueden montar entre Bretos y Sergio Francisco para la próxima temporada después de un año en el que se ha perdido a dos puntales como Le Normand y Merino y existe la amenaza de que se pueda marchar también Zubimendi, referente en el centro del campo. Si alguien viene a por él tendría que desembolsar 60 millones de euros, que es su cláusula de rescisión. No obstante, hasta ahora ha vivido una buena época en la Real y ha sido un hombre importante en el equipo, lo que le ha permitido ganarse un nombre en el mundo del fútbol. En tres años ha jugado dos veces la Europa League y otra la Champions League, en la que vio cómo el conjunto blanquiazul fue primero de grupo por delante del Inter, Benfica y Salzburgo sin perder un solo partido. En octavos le eliminaría el PSG, actual finalista de la Champions. En la Copa también viene de jugar las semifinales en dos ocasiones consecutivas y quedarse muy cerca de llegar a la final.

