«¿Por qué no está Kodro en la Real? No tengo respuesta para esa pregunta»

Kodro sigue la actualidad de la Real, apuesta por la continuidad de Imanol y pide paciencia con Oskarsson.

– ¿Por qué no está Kodro dentro ... de la estructura de la Real?

– No sé. Yo estuve en el club hace 10-15 años después de dejar el fútbol y me desvinculé porque la Real pensó que igual había que contar con otro tipo de entrenador. En ese momento decidí hacer mi camino, buscar oportunidades fuera. ¿Por qué ahora no? No puedo responder, no se ha dado nunca esa posibilidad. Claro que sigo a la Real y quiero que siempre le vaya bien porque tengo muchos vínculos. Disfruto con lo que está pasando en los últimos años y les deseo lo mejor. Es todo lo que puedo decir.

–Usted es partidario de que siga Imanol en el banquillo.

– A Imanol hay que darle un contrato de por vida en la Real. Yo le veo muy ilusionado y con mucha energía. Es verdad que el fútbol desgasta mucho pero ver cómo lo vive todo, cómo analiza los partidos, a mí me da la esperanza. Ha habido entrenadores como Wenger o Ferguson que han estado muchos años en un club y eso ha dado resultados. Imanol reconozco que primero me sorprendió, pero ahora tengo claro que es la persona idónea.

– ¿La Real tiene un problema en el nueve?

– Un nueve tiene que marcar goles, es lo que se espera y hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso. La Real necesita un delantero que le marque quince goles. Hay que exigirles porque el equipo está entre los mejores de Europa ahora mismo, pero esa presión de marcar hay que saberla llevar. Óskarsson tiene potencial, pero es un jugador joven. Me gusta, pero igual necesitas otro delantero para que crezca un poco mas. Hay que tener paciencia.