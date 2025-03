Javi López, en desacuerdo con la expulsión de Aritz en el Barcelona - Real Sociedad: «Me daba tiempo a rectificar a la espalda»

Josu Álvarez San Sebastián Domingo, 2 de marzo 2025, 18:50 | Actualizado 18:59h. Comenta Compartir

La Real Sociedad no pudo contener al Barcelona en su visita a Montjuic (4-0). Lastrados por la temprana expulsión de Aritz, los de Imanol Alguacil no tuvieron opción ante el conjunto catalán. Javi López, lateral izquierdo de la zaga txuri-urdin, vio de cerca la tarjeta roja del número 6 y ha mostrado su desacuerdo con la decisión de Quintero González en la entrevista postpartido: «Es verdad que le agarra, pero mi sensación es que a mí me daba tiempo a rectificar a la espalda de Aritz y llegar a cortar la jugada».

El futbolista canario ha reconocido que no se trata de la primera vez: «Contra el Betis en el Villamarín nos paso algo parecido, son decisiones arbitrales». La Real disputó de tú a tú los primeros 15 minutos al Barcelona de Hansi Flick, un todoterreno ofensivo que hizo gala de su potencial con cuatro dianas a raíz de la ausencia de Aritz.

Javi López ha subrayado el talento del Barça y el buen hacer del equipo en el primer cuarto de hora: «Queríamos salir a jugar y hacer lo nuestro contra uno de los mejores equipos del mundo ahora mismo. Incluso hemos conseguido marcar un gol que no ha valido por un fuera de juego por muy poco».

El dorsal 12 del club donostiarra ha defendido la actuación de la plantilla y apunta al próximo duelo, el de la ida de octavos de final de la Europa League contra todo un Manchester United: «Tenemos un partido muy importante en Europa, en el que queremos dar un paso hacia delante». El canario ha asegurado que afrontarán los siguientes encuentros «con ambición y confianza».