Javi López: «Deberíamos estar más arriba en la clasificación»

Javi López no ha sido llamado esta vez por la selección Sub-21 y podrá dejar de pisar el acelerador durante el parón internacional. «Hacía tiempo que no tenía una semana libre, aprovecharé para volver a casa, estar con la familia y los amigos, y desconectar», ha indicado esta mañana el tinerfeño. El lateral de la Real Sociedad vuelve a casa después de que el calendario no le hubiera dado tregua hasta la fecha.

Ha experimentado un gran cambio con respecto al Alavés con la cantidad de partidos que ha tenido que jugar entre Liga, Copa y Europa League. «Claro que se nota, no tanto a nivel físico, sobre todo a nivel mental. Estar cada tres días de viaje con partidos ha sido muy diferente para mí. Sabía a donde venía, era lo quería desde el primer momento, y ahora debo seguir adaptándome poco a poco».

Considera que es «difícil de explicar» la saturación mental que genera disputar tantos partidos seguidos. «Hay que estar preparado para saber gestionar pocas horas de descanso y entrenamiento. No nos da tiempo para trabajar tanto tiempo como otro equipo de la Liga». Además, comprende las quejas del Real Madrid por disponer de menos de 72 horas de descanso, si bien reivindica que «somos uno de los equipos que más lo hemos sufrido». Espera poder contar ahora con «horarios más adecuados para llegar mejor a los partidos».

Sobre su rendimiento individual ha admitido que «soy muy joven y tengo que adaptarme cada día más» a la Real Sociedad. «Son estilos de juego distintos. En el Alavés el juego se basaba más en estar replegado y tenía más libertad para salir a la contra, en doblar al extremo. La Real es un equipo muy protagonista con el balón, cada vez voy mejor en el juego de posición. Nos centramos en defender bien, jugar a través de pases y no en tanta transición ofensiva, que era mi punto fuerte», ha defendido.

Mira la clasificación y encuentra a la Real en decimosegunda posición, pero cree que «deberíamos estar más arriba por cómo competimos». «El equipo ha sido afectado por muchas decisiones arbitrales y muchos resultados no han ido como queríamos. Tenemos diez partidos por delante praa cumplir ese objetivo de volver a Europa y lo vamos a conseguir», ha afirmado.

Por último, ha mostrado su ilusión por poder alcanzar la final de Copa. «Claro que podemos clasificarnos. Este equipo ya ha sido capaz de ganar en el Bernabéu y sería muy bonito. Estamos convencidos de que lo podemos lograr. Somos capaces de ganar a cualquier equipo. Sería mi primera final, es un sueño y espero que entre todos podamos conseguir el objetivo».